TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Otomobil alırken bütçe ve ihtiyaçları buluşturmaya çalışırız. Bir de ileride zarar etmemeyi, daha da iyisi kâr etmeyi planlarız. Kısa süreli aralıklarla kullanma fırsatını bulduğumuz yeni Toyota C-HR ve yeni Peugeot 2008'i 200.000 TL'ye yakın fiyat etiketleri nedeniyle karşılaştırdık.

Baştan boyutlara göre yaptığı sınıflandırmada C-HR'nin adından da anlaşılacağı gibi C SUV segmentinde, 2008'in B SUV olduğunu belirtelim.

Bununla birlikte tüketicinin yakın segmentleri satın almada analiz etmesi bilinen bir gerçek.

İşte Toyota C-HR ve Peugeot 2008 hakkında karar vermenizi etkileyeceğini düşündüğümüz veriler ve izlenimlerimiz...

ŞIMARTAN DETAYLAR VE BAŞ AĞRITAN HESAPLAR

Toyota C-HR ile ilk tanışmanızda otomobilin kaslı yapısı ve bu markadan beklenmeyecek kadar iddialı çizgileri dikkatinizi çekti. Bu konuda Peugeot yeni 2008'inde göz alan tasarım çizgilerine sahip olsa da Toyota, burada bir adım öne çıkıyor. Her iki model de iddialı kırmızı tasarımlarını, siyah bir üst yapı ile tamamlanmış.

Önde uzun burnu, kırmızı ve siyah detaylar, arkaya uzayan farları Toyota'ya alımlı bir yüz çizmiş. Yandan arkaya doğru uzanan dalga formu, arka lastiklerin üzerinde güçlü omuzlarla bitirilmiş. Arkada içeriye çekik çizgilerle tasarlanan yapıda en çok tavandan uzanan rüzgarlık dikkat çekiyor.

Peugeot'un 3008 ile birlikte yükselişe geçen tasarımına geçtiğimiz günlerde kavuşan 2008, önde aslan dişlerini kullandığı tamponda led gündüz farları ve ön ızgara ile alımlı bir tasarıma yer vermiş. Yanda Toyota C-HR'nin aksine düz kabarık bir çizgiyi tercih eden Peugeot, arka stoplarda aslan dişlerini siyah bir çizgi ile bağlayarak bütüncül bir tasarıma imza atmış. 2008'in üst kısımın da siyah olduğunu C-HR'ye göre kısa bir rüzgarlık tercih ettiğini notlarımıza ekleyelim.

KOKPİTTEN GÖRÜNENLER

Toyota C-HR'nin kokpitinde rahat okunan kadranın, sürücüsüne yönelen tuşlar ve ekranların kullanıcısı tarafından beğenileceğini düşünüyoruz. Eğlence ekranı kullanıcıya iyi pozisyon alırken, dokunmatik ekranın temas hissinin iyi olduğu çözünürlük olarak beklentinin biraz altında kaldığını söyleyebiliriz.

Konsolda kalite algısını doruğa çıkaran yumuşak malzeme kullanımı ve şık bir ceket hissi veren kenar dikişleri oldu. Mavi ve gri tonlarla yana uzanan çizgiler güzellik algısını tamamlıyor.

Toyota'da tüm tuşların dokunma hissinin kaliteli olduğunu, vites konumlamasının, malzeme detaylarında kullanılan tasarım çizgilerinin aracın tasarımının doygun hale geldiğini söyleyebiliriz.

Peugeot'un 2008'de kullandığı kokpit tasarımı daha önce de ifade ettiğimiz gibi oyun konsolunu aratmıyor. Sürücüye yönelmiş ekranların verdiği hava ve malzemenin kalite hissi Peugeot'un kokpitinde de üst düzey bir alan hissi veriyor.

Burada kısa süre kullanmış olsak da Peugeot 2008'in kadranlarının direksiyonla fazla birleştiğini daha önce dile getirmiştik. Toyota gösterge okunmalarında bir adım öne çıkıyor ama bizim bu modelden beklentimiz aracın teknolojisine uygun olarak göstergelerin dijital hale gelmesidir.

Arka mekanlarda ise diz mesafelerinden çok C-HR'nin daha dar cam kullanımı öne çıkıyor. Arka yolcuya kapalı bir mekan hissi veren durum otomobili doğrudan ön yolculara sunulmuş nimet olarak konumlandırıyor.

SÜRÜŞ

Peugeot 2008'i kısa bir süre kullanmamıza rağmen sürüş özelliklerini beğendiğimizi yazmıştık. Toyota C-HR'yi İstanbul'da çeşitli yollarda 400 km civarında kullanma imkanı bulduk. Sürücüyü dik tutan C-HR'nin elektrikli koltuk ayarları, sağlamlık hissi veren vites yapısı öne çıkıyor. Eğlence ekranı kullanımında ele daha yakın dokunmatik beklentisinde bırakan Toyota'nın yumuşak bir direksiyon kullanımı var.

Bayan sürücülerin özellikle beğenisini kazanması beklenebilecek direksiyonun sport versiyonda kullanımı yola bir miktar daha hakimiyet hissi veriyor. Bunu dışında biraz daha ray hissi veren direksiyon beklentisinde kaldığımızı eklemek gerekir.

Yakıt olarak iddialı değerleriyle dikkat çeken C-HR bizim kullanımızda sportif bir kullanımda 5.9 olarak gerçekleşti. Toyota C-HR'nin hibrit teknolojisinin yakıt kullanımı konusunda rahatlık verdiğini söyleyebiliriz. Hatta frene bastığınızda pili dolduran sistemin çalışmasını ekranda gördüğünüz zaman "kumbaraya para atmış çocuk hissi" yaşandığını özellikle belirtmek lazım. Toyota'nın hibrit konusunda çok tecrübeli bir marka olduğunu, yeni teknoloji pillerle iyi bir iş çıkardığını da ekleyelim. Bunun yanında hızlanmaya harcanan enerjinin frende tamamen geri kazanılmadığını da unutmamak gerekiyor.

FİNANSAL DURUM

Sürüş izlenimimiz sırasında İstanbul trafiğinde çok sayıda Toyota C-HR'ye rastladık. Kısa süre önce satışa çıkan yeni Peugeot 2008'in de kısa zamanda İstanbul trafiğinde sıklıkla görülmesi bekleniyor.

Kullanım maliyetinde Toyota C-HR hibrit kullanımı az yakan yakıtı ile öne çıkarken, Peugeot 2008'in bu yolda önemli bir adımı olan ve Avrupa'da satışta bulunan elektrikli versiyonu için 2 yıl beklememiz gerekecek.

Peugeot yakıt ekonomisinde 1.5 dizel seçeneği ile müşterisine ulaşmayı hedeflerken, 2008'in fabrika yakıt değerleri 3.5 ile 4.2 arasında bulunuyor. Bu motorun daha önceki kullanımlarından yakıt konusunda başarılı bir karnesi olduğunu not olarak ekleyelim.

Toyota C-HR'nin yakıt değerleri 3.2 ile 4.2 arasında değişirken, modeller karbon salınımında ayrışma yaşıyor. CO2 salınımı Peugeot 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8 dizel için 100 g/km olarak verilirken, Toyota'da bu değer 86'ya düşüyor.

Toyota'nın hibrit yakıt değerleri ile Peugeot'un dizel yakıt değerlerinin yakın olmasına bizim kullanımızda C-HR'nin zorlandığında 5.9 litreye kadar çıktığını gördük. Başarılı dizel motoru olduğunu bildiğimiz Peugeot'un yeni 2008'de sportif kullanımda ne kadar yaktığını görmek için sürüş izlenimini gelecek günlerde yayınlıyor olacağız.

FİYATLAR

"200.000 TL'ye hangi SUV alınır? " sorusuna Peugeot'un cevabı yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8'nin 199.500 TL açıklanan lansman fiyatı oluyor. Peugeot 2008'in fiyatları 148.500 TL'den başlarken 229.500 TL'ye kadar çıkıyor.

"200.000 TL'ye hangi SUV alınır? " sorusuna Toyota'nın cevabı yeni C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT'nin 192.950 TL'lik kampanyalı fiyatı oluyor. Toyota'nın 192.950 TL'den başlayan fiyatlarının 239.000 TL'ye kadar çıktığını notlarımız arasına ekleyelim. Bütün fiyatlar 31. 01. 2020'de markaların resmi internet sitelerinden alınmıştır. Markaların Ocak 2020 için verdiği fiyatlar referans bilgi olması için buraya eklenmiştir.

ŞIMARTAN DETAYLAR VE DEĞERLENDİRME

Dikişli kokpit, yumuşak dokunma hissi veren malzemeler, gece kapıların kapanmasıyla belirgin şekilde yerde yazılı görülen C-HR yazısı Toyota'nın sürücüsünü bir nevi şımartan özellikler olarak söylenebilir.

Peugeot 2008'in iç mekanında kullanılan mazleme kalitesi ve kullanıcıya dönük dijital göstergeleri, sürücünün koltuğunu kabartan görsellik şımartan detaylar olarak verilebilir.

Toyota C-HR'nin değerlendirmesinde marka ne kadar iddialı çizgilere imza atarsa atsın, tüketici algısında zarar ettirmeyen bir marka olarak biliniyor. "Toyota'ya 10 yıl sonra da sapasağlam binersin" algısı tüketicilerin alım kararlarında çok önemli bir yer tutuyor.

Modelin İstanbul gibi yoğun trafiğin kötü kullanımda verdiği stabil yakıt sonuçları ise bir diğer satın alma nedeni olarak verilebilir.

Yeni Peugeot 2008'in arkasında ise geçen sene 3008 ile elde edilen başarı var. Fransız otomobil üreticisi 3008 ile geçtiğimiz yıl satış liderliğini ele geçirdi.

Bu segmentte uzun yıllar lider olan Nissan Qashqai'nin tahtını devralan Peugeot'un bu sırada kalabilmesi için çok sayıda marka ile mücadele etmesi gerekiyor.

Peugeot yenilenen tasarımları, son dönemde Fiat ile kurduğu şirket ile öne çıkarken, Toyota'nın Avrupa için yeni bir SUV üretme kararı aldığını, Hyundai'nin Kona elektrikli modelini Çekya'da mart ayında üretmeye başlayacağını notlar arasında eklemek gerekiyor.

Toyota C-HR sürüş izlenimizden aklımızda kalan notlar

Pil ve motor çalışmasını gösteren ekran bağımlılık yapıyor

Led farların aydınlatması sürüşe fark katıyor

Keşke iç mekanda kullanılan sarı aydınlatmalar da beyaz led olsaydı

"Toyota eşittir dayanıklılık" mesajını ulaştırma söföründen duymak önemli bir referanstır

Toyota ve Peugeot'un tasarım dillerinin karşılaştırması için sürüş izlenimi için aldığımız C-HR'nin aynı renkte ve segmentte olan 3008 ile çektiğimiz seri fotoğrafları sizinle paylaşıyoruz.