Yeni Mercedes GLC Türkiye'de! Şık dinamik ve çok yönlü

Hem asfalt hem de asfalt dışı kullanıma yönelik yeni standartlar belirleyen SUV model, en güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleriyle daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

KALiTELi MALZEME KUSURSUZ iŞÇiLiK

Otomobilin geneline hakim olan sportiflik vurgusu önden arkaya doğru uzanan krom eklentilerle güçlendiriliyor. Dikkat çekici çizgiler ve kaslı görünümü, güçlü bir off-road karakterini beraberinde getirirken, ön tarafta ilk bakışta duyguları harekete geçiren, çekici, dinamik ve gösterişli bir araç olmayı sürdürüyor. Yüksek performanslı LED farlar ve güçlü kontürlere sahip çift kanatlı elmas formlu ön panjur, modern bir görünümü destekliyor. Boyutları 17 ile 19 inç arasında değişen yeni jant alternatifleriyle de gösterişli ve dinamik görünüm tamamlanıyor.

YENİ NESİL BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR

GLC’nin iç mekânı kaliteli malzemeler, kusursuz işçilik ve akıcı çizgilerle dikkat çekiyor. Dış tasarımdaki yalın tasarım dilini iç tasarımda da devam ettiren GLC’nin giriş seviyesinde siyah bir ön konsola yer verilirken, orta konsol isteğe bağlı olarak piyano siyahı veya meşe ve ceviz olmak üzere iki farklı ahşap uygulamasıyla hareketlendiriliyor. Orta konsoldaki gerçek ahşap kaplamalar, en üst seviyedeki el işçiliğiyle üretiliyor. Yeni GLC, en güncel 4 silindirli benzinli ve dizel motor seçenekleri sayesinde daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Ayrıca yeni benzinli motor teknolojisiyle de yüksek verimlilik sunuyor. Emisyonun en verimli şekilde azaltılması için egzoz gazı arındırma sistemlerinin temel bileşenleri, doğrudan motorun üzerinde bulunuyor. Bunun yanında ısı yalıtımı ve gelişmiş kaplamalar dışında SCR (Seçici Katalitik İndirgeme) teknolojisi için alınan önlemlerle emisyonlar daha da azaltılıyor.

ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİYLE GELEN BAŞARI

Yeni nesil GLC ile birlikte gerçek bir başarı hikâyesinde yeni bir dönem başlıyor. Model satışa sunulduğu ilk yıl bile öncüsünden çok daha yüksek satış adetlerine ulaştı. Mercedes-Benz güncel olarak; GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS ve G-Serisi olmak üzere7 farklı modelle SUV pazarında zengin bir ürün çeşitliliği sunuyor. Söz konusu SUV modeller markanın ürün çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda pazardaki başarısında önemli bir pay üstleniyor. Bugüne kadar tüm dünyada 5 milyonun üzerinde kullanıcı Mercedes-Benz SUV modellerini tercih etti.