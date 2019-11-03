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03 Kasım 2019 Pazar 14:53:31 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 14:56:47

Volkswagen Türkiye'ye merak edilen soruyu sorduk... Yeni Golf modelinde 1.6 dizel motor seçeneği olacak mı?

Geçtiğimiz haftaya, Peugeot ve Opel'in içinde bulunduğu PSA ile Fiat ve Chrysler'in içinde bulunduğu FCA grubunun birleşme kararı damga vurdu. Diğer taraftan Fransız üretici Peugeot, yeni 508 modelini 210.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Önceki hafta tanıtılan yeni Golf hakkında merak edilen soruları Volkswagen Türkiye’ye yönelttik. Yeni Golf Türkiye’ye ne zaman gelecek? 1.6 dizel seçeneği olacak mı? Arkasından sürpriz bir haber İran otomobil devinden geldi. İran’ın en büyük otomotiv üreticisi Khondro, Van’da 200 milyon dolar yatırımla yeni fabrika kurmaya hazırlandığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta Türkiye otomobil pazarında öne çıkan haberlerin detaylarını sizin için derledik.

TM Dijital Haber Merkezi/ Hasan Aytekin

Otomobil dünyası geçtiğimiz hafta Alman üretici Volkswagen’in yeni Golf’ü sunmasını konuşması bitmeden, yıldırım bir evlilik kararı tüm gündemi değiştirdi. Peugeot, Citroen ve Opel’in içinde bulunduğu PSA grubu ile Fiat ve Crysler’in içinde bulunduğu FCA grubu birleşme kararı aldı. Bu karar ile dünyanın en büyük 4. otomotiv üreticisi hayat bulurken, Türkiye’ye etkileri hakkında TAYSAD Başkanı Alper Kanca’dan olumlu açıklamalar geldi. İşte geçen haftada Türkiye otomobil gündeminin öne çıkan haberleri…

YENİ GOLF’TE 1.6 MOTOR SEÇENEĞİ YOK

Geçtiğimiz hafta en çok konuşulan yeni Golf’ün çıkışı sonrası Türkiye pazarı için merakla beklenen sorunun cevabını aldık. Yeni Golf’te 1.6 dizel seçeneği olamayacak. Volkswagen Türkiye ile yaptığımız görüşmede yeni Golf’ün Türkiye’ye geliş tarihinin teyidini ve 1.6 dizel motor ile ilgili kararı sorduk. Yeni Golf’ün Türkiye’ye gelişi için 2020’nin ikinci yarısını tarih veren Volkswagen, Türkiye’ye gelecek motor seçenekleri için çalışma yapıldığını ama yeni Golf’ün üretiminde 1.6 dizel olmadığını belirtti. Daha üretim hattından Türkiye’nin en çok satılan 1.6 dizel seçeneği yeni Golf’te yerini almayacak olması eski kasaya olan ilgiyi arttıracakmış gibi bir hava estiriyor ama sonucu 2020 sonunda ancak öğrenebileceğiz.

PSA VE FCA’DAN MANTIK EVLİLİĞİ

Kısa bir süre önce Alman marka Opel’i bünyesine katan Fransız otomobil devi PSA, İtalyan-Amerikan ortaklığını olan FCA ile yüzde 50-50 birleşme kararı aldı. Dev birleşme ile dünyanın en büyük 4. otomobil üreticisi hayata geçmiş oldu.

Teknoloji geliştirme maliyetinin artması, otomobil pazarının daralması karşısında markaların yaşayabilmek için evlilik kararı aldığını belirtiliyor. Diğer taraftan bu birlikteliğin Türkiye’ye olumlu etkileyeceği yönünde açıklamalar yapılıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, geçtiğimiz hafta 24 TV’de katıldığı bir canlı yayında “Her iki markanın bu evliliğe ihtiyacı var. Bu evlilik Türkiye için hayırlı olur. Bu evliliğin Bursa’ya çok farklı faydaları olabilir. Onlara yeni bir ev açabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Birleşme kararı arkasından Fransız basınına açıklama yapan PSA yetkilileri anlaşma gereği Fransa’da çalışanların bir kaybı olmayacağını duyurdu. İtalya hükümetinden Ticaret Bakanı anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını açıklarken, İtalya’nın istihdam ve yatırım dengesine otomotivin katkısının gerilememesi şartını öne sürdü.

İşte PSA’nın konuya ilişkin açıklamasından öne çıkanlar;

- Yıllık satış adetleri bakımından en büyük 4. küresel otomotiv grubu hayata geçecek (8,7 milyon araç)
- FCA’nın Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki gücü ve PSA’nın Avrupa’daki gücünden oluşan sinerji ile ortak şirketin yüksek marjlara ulaşması bekleniyor
- Yeni grupta otomobil, SUV, kamyon ve hafif ticari araç markalarının en güçlülerinin birleştirerek daha güçlü bir yapı oluşturması planlanıyor
- Yeni grup elektrikli güç ve aktarma organları, otonom sürüş ve dijital bağlantı gibi teknolojiler konusunda şirketlerin becerilerini bir araya getirerek bu adımları daha az maliyetle yürütecek
- Hollanda’da kurulacak ortak şirkete FCA’dan John Elkann Başkanlık edecek, PSA’dan Carlos Tavares ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Yüzde 50-50 kurulacak şirketin yönetim kurulunda 11 kişi bulunacak 6’sı PSA’dan 5’i FCA’dan olacak.

İRAN’IN EN BÜYÜK OTOMOTİV ÜRETİCİSİ TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPACAK

Volkswagen’in Manisa’dan şirket kurmasından sonra bir güzel haber Van’dan geldi. İran’ın otomotiv devi Khodro Company’in Van’da üretim tesisi kuracağı bildirildi. 200 milyon doları bulacak olan yatırımla bölgede 1.000 kişiye istihdam imkanı sağlaması beklenirken, Van Valisi Mehmet Bilmez yatırımla ilgili, “Van bölgenin cazibe merkezi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

1.000 KİŞİYE İŞ KAPISI OLACAK

Van OSB Başkanı Mehmet Aslan da yatırımın detayları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Van’da yatırım kararı alan otomotiv firması çok ciddi üretim kapasitesine sahip. Firmanın yetkilileri iki kez ilimizi ziyaret etti. OSB’nin stratejik konumu, lojistiği, altyapısından ve altıncı bölge teşviklerinden faydalanmak istiyorlar. Yatırımın gerçekleşmesi için canla başla çalışıyoruz. Gerçekleşirse bölgemizde 800 ile 1000 kişi arasında yeni istihdam alanı açılmış olacak” dedi.

YENİ PEUGEOT 508 TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Fransız üretici Peugeot, yeni 508 modelini 210.000 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Bir önceki nesline göre 8 cm kısalan, çerçevesiz kapıları ve aslan dişi formunda ön dizaynı ile dikkat çekmeye çalışan yeni 508’de yeni sekiz kademeli EAT8 otomatik şanzıman kullanılış. Yeni Peugeot’un güç seçeneklerinde 1,6 litre PureTech motordan geliştirilen, PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor var. Dizelde ise 1,5L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S EAT8 dizel motor sunuluyor.

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