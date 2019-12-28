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28 Aralık 2019 Cumartesi 18:20:31 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 18:23:28

Türkiye'nin otomobilinde 'Osmanlı' detayı... 'Led aydınlatmalar Osmanlı'nın pala bıyığından geliyor'

TOGG Ceo'su Gürcan Karakaş, tanıtım sonrası otomobilin tasarımıyla alakalı önemli açıklamalardan bulundu. Otomobil tasarımında milli helikopter tasarımcısından, Selçuklu izlerine kadar örnekler gösteren Karakaş, Osmanlı'dan da önemli bir izin yerini açıkladı. Otomobillerin birer karakteri olduğunu insanların karanlıkta, aynada, trafikte baktığı zaman otomobillerin led farlarının olduğu kısma baktıklarını ifade eden Karakaş, öne yerleştiren led gündüz aydınlatmalarda "Osmanlı" bıyığından esinlenildiğini söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu tanıttı. Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.

Gösterim sonrası tasarım detaylarını bu sabah bir canlı yayında açıklayan Karakaş, iç mekanda kullanılan detaylarda Selçuklu izlerini gösterirken, Osmanlı izlerini otomobilin yüzüne taşıdıklarını söyledi.

"OSMANLI'NIN PALA BIYIĞI BURADA"

Türkiye otomobilini konuşmaya devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş'tan gelen önemli açıklamalar bu sabah bir canlı yayında yer aldı. Tasarım çizgilerinde Türkiye'nin doğu batı sentezini anlatan Karakaş, Selçuklu ve Osmanlı'dan önemli detaylar gösterdi. Otomobilin en çok görülen yerinin ön yüzü olduğuna dikkat çeken Karakaş, led gündüz aydınlatmaların Osmanlı'nın pala bıyığından esinlenilerek tasarlandığını söyledi.


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