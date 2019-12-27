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27 Aralık 2019 Cuma 22:01:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 22:01:40

Türkiye'nin otomobili gün yüzüne çıktı! İşte hayran bırakan detaylar

Devrim'in acı hatırasından 58 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'devrin otomobili' ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin otomobili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı. Sabah saatlerinde otomobille alakalı fabrika detayı belli olurken, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş otomobilin merak edilen özelliklerini ve hedeflerini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Türkiye'nin otomobili iki SUV, bir sedan olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle tanıtıldı. Otomobilin menzili, şarj süresi ve model hedefleri Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş tarafından açıklanırken, sabah saatlerinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi otomobille alakalı pek çok soruya cevap verdi.İşte yerli otomobillerden hayran bırakan detaylar

Yerli otomobilin kapı kolları dokunmatik, aynaları kameralı...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Türkiye'nin otomobilinin tanıtım gününe çok önemli bir Resmi Gazete yayımı ile uyandık. Resmi Gazete'de bugün TOGG'un üreteceği otomobile verecek destekleri açıklayan yayım, fabrikanın yerinden üretim adedine kadar önemli detaylar verdi. İlk önemli detay fabrika yerinin Bursa olacak olması oldu. Bursa'da kurulacak fabrikanın tam yerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Gemlik bölgesini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bulunan askeri bölgenin önemli bir kısmının otomobil üretimine tahsis edileceğini söyledi.

YILLIK 175 BİN ÜRETİM YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan önemli bir karar da Türkiye'nin otomobilinin yıllık üretim sayısı oldu. Burada yatırım desteğinin yıllık 175.000 üretim yapacak bir fabrika için olduğu detayı açıklandı. Açıklanan detaylarda 5 ayrı modelin olacağı, 4.323 kişinin işe alınacağı, bu yatırımın KDV istisnasıyla, vergi indirimleri ile 10 yıl destekleneceği öne çıktı. Bu detayların yanında bu girişim için babayiğit olarak hareket eden markalardan da Türkiye'nin otomobilinden 13 yıl boyunca kar payı almama kararı duyuruldu.

SUV TAM NOT ALDI

Türkiye'nin otomobilinin ilk çıkan modeli olan C-SUV modelin kırmızı versiyonu tanıtımda göz aldı. Tanıtımın bitmesinden saatler sonraya kadar basınının ve ziyaretçilerin büyük ilgisiyle vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci SUV kullandığı görüntüler toplantı sonrası basınla paylaşılırken, tanıtımda beklenen sedan da dikkatli gözlerden kaçmadı.

SEDAN FORMU BİR BAŞKA GÜZEL

Türkiye'nin Otomobili Girilşim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, SUV tercihleri için iki önemli sebebe işaret etti. Birincisi SUV modellerin en çok arzulanan segment olmakla birlikte dünya ve Türkiye üzerinde yükselişeine dikkat çeken Gürcan, ikinci nedenin ülkemizin önemli bir SUV ithalatçısı olduğunu dile getirdi. Tanıtımda tasarımını inceleme şansı bulduğumuz hem SUV versiyon hem de sedan versiyonu sportif duruşu ve kaslı yapısıyla beğenimizi kazandı.

ŞARJ SÜRESİ, MENZİL VE HIZLANMA

Türkiye'nin otomobilinde tasarım kadar merak edilen şarj süresi, menzil ve hızlanma detayları da bugün belli oldu. Yapılan açıklamada aracın tek dolumda 500 km'lik bir menzile sahip olduğu bilgisi verilirken, dolum süresinin 30 dakika, 100 km'ye çıkışın 4.8 saniye olduğu açıklandı. Azami hızın 180 km ile sınırlandığı otomobilde 4 çekerli, 2 çekerli, iki farklı güç seviyesinin de olacağı bilgisi paylaşıldı.

2022'YE ŞARJ İSTASYONLARI TAMAMLANACAK

Elektrikli otomobillerde en çok merak edilen şarj istasyonu sorununa bugün 3 karşılık birden geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, bu konuyu çalıştıklarını dile getirirken, satışın olacağı 2022'de şarj istasyonu sorunu beklemediklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da konuşmasında da şarj istasyonu gündeme geldi. Bakan Varank, bu konuda ilgili bakanlıklar ile görüşme gerçekleştirildiğini otomobilin üretiminde şarj alt yapısının sorun olmayacağını belirtti. Konuya en son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Şarj istasyonlarına konuşmasında yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020'ye hazır edeceğiz" dedi.

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