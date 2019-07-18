Türkiye'de ilk kez biz yaptık! Bu güzergahtan daha önce hiçbir test aracı geçmedi

TM Dijital Haber Merkezi

Mercedes ile A Sedan testini konuşurken “Sıra dışı neler yapabiliriz?” diye düşündük. İlk seride Mercedes A Sedanı iyice tanımak için uzun bir yolda bu aracı kullanmamız gerekiyordu. Bu yoldan sonra bu otomobili iyi bilen esnafla bilgi paylaşımı gündeme geldi. Arkasından Ankara’dan İstanbul’a kaç TL yakıtla yol alabileceğimiz sorusu cevap buldu. “Peki bu otomobille planladığımız hangi testi yapamadık?” sorusunun cevabını da yazımızda bulacaksınız.

ÖNCE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ, SONRA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Mercedes A Sedan’ı ilk uzun yol kullanımında tarihi isimlerimizi günümüzle buluşturan bir güzergâh takip ettik. TürkMedya’dan başlayan yolculuğumuzun ilk ayağını Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlattık. Burada köprünün farklı perspektifi ve İstanbul merkezini görmeden yolculuk yapmak farklı geldi. Üstelik Kocaeli il sınırı tabelasını bu şekilde rahat bir yolculukta görmek bizim için güzel bir hatıra oldu. Yolun kısası başka olsa bile ilk gün güzergâhına Osmangazi Köprüsü’nü de ekledik.

ANKARA’DA MERCEDES A SEDAN SOHBETİ

Ankara’ya ulaştığımız Mercedes A Sedan ile önce esnafı ziyaret ettik. Uzun yıllar Mercedes sattıktan sonra ikinci el satışında esnaflık yapan Alper Ömeroğulları ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ömeroğulları, Mercedes A Hatchback için gençlerin, kadınların, öğrencilerin ve çocuğu olmayan yeni evlilerin müşterileri arasında olduğunu söyledi.

Mercedes A Sedan hakkında tecrübesine dayanarak bir tahminde bulunan Ömeroğulları, bu otomobilin başka markalardan sedan seviyesinde Mercedes’e geçiş modeli olacağını söyledi. Mercedes’in A Sedan üreterek bazı markalarda olmayan kartelasını genişlettiğini ifade eden Ömeroğulları, bu otomobilin “filo satışına” çok uygun olduğunu ifade etti.

Mercedes A Sedan ile otomobil satıcılarına ikinci gün yaptığımız ziyarette ise farklı bir deneyim yaşandı. Mercedes A Hatchback satan bir galeride çalışan genç bir arkadaşla A Sedan hakkında yaptığımız görüşmede, modelin çıktığından daha haberi olmadığı ortaya çıktı. Genç arkadaşla Mercedes A Sedan’ı buluşturduğumuzda uzun uzun inceledi.

AŞTİ’DEN BAYRAMPAŞA’YA KAÇ TL YAKTI?

Ankara’da en iyi testi en sona bıraktık. “Yakıt testini en doğru şekilde nasıl yapabiliriz?” sorusuna şu cevabı bulduk: Benzinlikte… Bir diğer taraftan bu testi iki kentin en çok insan akınına uğrayan, iyi bilindik noktaları arasında olmasını sağladık. Bunun için her gün binlerce otobüsün yaptığı gibi, Ankara’da AŞTİ’den başlayan, İstanbul’da Bayrampaşa’ya uzanan güzergâhta karar kıldık.

Sonrasında benzinlik testini devreye aldık. Akşam 19 sıralarında Ankara AŞTİ ziyaretçi girişinden bir protokol geçişi yaptık. Buradan çıkar çıkmaz en yakın benzinlikten depoyu dizel yakıt ile doldurduk.

(Otomobili Mercedes Esenyurt Merkezi’nden alış, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhangazi Köprüsü ve Yalova, İzmit üzerinde Ankara’ya gidiş ve iki tur esnaf ziyareti ile kalan çeyrek depoyu, 250 TL’lik dizel yakıt doldurdu)

Ankara’dan İstanbul’a gidiş yönünde hız limitlerine üst seviyeye yakın uyarak yaptığımız normal kullanımda bir yakıt testi yapmaya odaklandık. Gece yarısını geçtiğimiz sırada Bayrampaşa 15 Temmuz Şehitler Otogarı önüne ulaştık. Ankara’da yaptığımız gibi yine bir protokol geçişi yaparak depoyu en yakın benzinlikten dizel yakıt ile tekrar doldurduk. Bu testin sonucunda Ankara’dan İstanbul’a geliş faturası 110 TL olarak belirlendi. Böylece Türkiye’de yapılmış en farklı yakıt testlerinden birine Mercedes A Sedan ile imza atmış olduk.

Dizel motorun bu yakıt düzeyi otomobil bilgisayarında 3,8 olarak yer aldı. Dizel yakıtı doldurduğumuz sırada internetten baktığımız otobüs fiyatlarının 72 ilâ 115 TL arasında olduğunu bilgi olarak buraya ekleyelim.

Bu noktada uzun yolda gerçekleştirdiğimiz araç deneyimlerinde motorun hızlanma konusunda verdiği tepkiler olumluydu. Direksiyon sertliği uzun yolda pozitif bir sürüşe, lastik seçimleri sorunsuz yolcuğu sağlarken, klimanın sesli çalışmasının sorun olabileceği söylenebilir. Uzun yolculuklarda otomobilin konforu artıran diğer özelliklerinden olan elektrikli koltukların olmaması da yol notlarımızdan öne çıkanlar arasındaydı.

BİR KADIN SÜRÜCÜ, MERCEDES A SEDAN İÇİN “ALMAM” DEDİ

Mercedes A Sedan için başka bir gözün görmesini düşündüğümüzde aklımıza birden fazla seçenek geldi. Bunların arasında bir kadın sürücünün olması fikri öne çıktı. Bu kadın sürücüyü seçerken uzun zaman otomobil kullanması ve Alman markalarına hâkim olması fikri öne çıktı.

Sonuçta, tanıdıklarımız arasından Almanya merkezli bir enerji şirketinde uzun yıllardır çalışan Sevtap Keskinkılıç’a ulaştık. Keskinkılıç, 11 yıl İtalyan menşeli sedan bir otomobil, 5 sene Alman menşeli başka bir otomobil kullanırken, şu sıralar Japon bir otomobil ile düzenli olarak Yalova-İstanbul arasında otomobil kullanıyor.

Kendisini Yalova’da ziyaret ettiğimiz Keskinkılıç, kısa yaptığımız sürüş sonrası ilk izlenimlerini aktardı. Otomobili diğer Alman markaları gibi akıcı olarak niteleyen Keskinkılıç, “Mercedes’te bulunan uyarıların fazlalığı beni rahatsız ediyor.” yorumunda bulundu.

Otomobilin iç mekân tasarımında birleşik kadrandan sağ kısımda kalan bölümün sürücüye dönük olması gerektiğini belirten Keskinkılıç, dış görünüm için daha ikonik “değişmeyen” bir ön yüz beklentisini ifade etti. Daha önce Alman otomobilleri araştırdığında diğer markayı tercih eden Keskinkılıç, bu otomobil için son söz olarak “Almam.” değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN BİZE ULAŞTI, İKİ SAAT MERCEDES A SEDAN KONUŞTUK

Mercedes A Sedan kullanımımız öncesinde sosyal medya üzerinden aktif araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar sırasında bize ulaşan bir kişiyi TürkMedya’da ağırladık. Mercedes A Sedan ile tanıştırdığımız Utku Işık, otomobil ile ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunurken bizim izlenimlerimize de ortak oldu.

Otomobilin yan koltuğuna misafir ettiğimiz Işık, Style donanımda olan Mercedes A Sedan’ı gayet donanımlı buldu. Atatürk Olimpiyat Stadı’na gidişte dizel motor sesini hissetmediğini belirten Işık, “ivmelenmenin çok iyi seviyede olduğu” yorumunda bulundu.

Araç içerisinde tasarımdan çok etkilenen Işık, iç mekândaki kaplamalardan konsoldaki şeritlere kadar beğenisini dile getirdi. Mercedes’in orta konsoldaki birleşik kadranını çok şık ve net bulan Işık, Mercedes A Sedan’ın sesli komut sisteminden memnun kalmadı.

Bu konuyu can sıkıcı bulan Işık, otomobilin teknoloji kullanımını, geri görüş kamerasını ve otomobilin keskin virajlarda şeridinden ayrılmamasını ise etkileyici buldu. Son aşamada “Bu otomobili alır mısın?” sorusunu, “Beni fazlasıyla etkiledi.” şeklinde yanıtladı.

MERCEDES A SEDAN İLE ÖZEL DENEYİMLER

Mercedes A Sedan, bu kadar sürüşün arkasından bizde güzel bir algı bıraktı. Otomobil, sürüş dinamikleri, iç mekanda kullanılan malzemeler ile arkada güzel bir şekilde uzanan sedan kasa ile güzel bir tercih ortaya çıkarmış.

Ön çamurluktan başlayarak arkaya doğru giden tasarım, sedan kasanın geriye uzanan yapısıyla gayet akıcı bir görüntü veriyor. Kadın sürücünün “sürekli yüz kullanımına” bir noktada ben de katılıyorum ve bunu Mercedes’in duymasını diliyorum.

Aracın altının yüksek olmaması bende büyük sorun olmadı. Otomobili tali yollarında kullandığım Beylikdüzü’nde bir büyük tepecik dışında altı sürtme sorunu ile karşılaşmadım. Bu soruna bir çözümü belediye, diğer çözümü ise aracın altını biraz daha yükseltebilecek olan Mercedes sunar; ama bu, yakıt tüketimini ve sürüş konforunu etkiler. Son çözüm noktası olarak SUV modellerine bakılması gerekebilir.

MERCEDES SESLİ KOMUT İLE YILDIZIMIZ BARIŞMADI

Mercedes A Sedan’ın sesli komut sistemine olabildiğince alışmaya çalıştım ama bu sistemle yıldızımız bir türlü barışmadı. ABD'de çekilen Mercedes A Sedan izlenimleriyle birlikte düşününce, kullandığımız otomobilin “Türkçeleşme” sırasında sıkıntı yaşandığı görüşü ortaya çıkıyor.

Ses komutu noktasında sadece Mercedes mesajının bile sesli komutları aktive etmesi sürüş sırasında sorun oluşturuyor. Sürüşümüz sırasında konuk ettiğimiz insanlarla sürekli “Mercedes” konuşmamız, sesli komut sisteminin “Sizin için ne yapabilirim?” sözüyle kesildi.

Otomobilin bu kısmını iyice denemek için uygulamayı İngilizce konumuna almayı tercih etmedik. Bu arada test sırasında yaptığımız denemelerde İngilizce ayarı yaptıktan sonra sistemden tepki alamadık. Eşyanın internetine birbiri ile bağlanmaya hızla gittiğimiz bir dönemde Mercedes mühendislerinin Türkçe konusunu iyi bir güncelleme ile çözeceklerine inanıyoruz. Çünkü otomobile giren 5 yaşındaki çocuk için de 70 yaşında biri için de otomobilin içinde böyle bir teknolojinin olması yeniliktir, güzelliktir ve güçtür.

Bunlarla birlikte, Mercedes’in komutunda belki kurgusal bir farklılığa da gidilebileceğini düşünüyoruz. Türkçe ile İngilizcenin dil yapısının farklılıkları, bilgisayara verilmesi gereken komutların formatını da farklılaştırıyor. Dil algoritmamız İngilizcenin aksine sondan eklemeli bir yapıya sahip ve cümle yapımız çok farklı kurgularda farkı anlamlar taşıyabiliyor. Burada bu tip teknolojilerin kullanımı için iyi bir dil çalışması yapmak zorunda olunduğu açıktır.

Bunun dışında bu tip uygulamaları kullanan markalarda ortak bir durum var. Ürünlerine, Mercedes A Sedan özelinde, kendi isimlerine bir ek yapılarak söylenmesini istiyorlar. Bu marka algısı için gerekli olabilir ama günlük kullanım için zor bir durum ortaya koyuyor. Başka sesli komut sistemlerinde olduğu gibi otomobile özel bir isimle seslenebilme imkânı bu teknolojinin kullanımında kaliteyi, kullanımı başka bir boyuta taşıyacaktır. Belki “M34” gibi kod bir isim ile sesli sistemi kullanmak başka bir ortamın kapılarını açacaktır. Bu konunun gelecekte çok etkili olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra Mercedes’in atacağı adımları, otomobile yapacağı güncellemeleri dikkatle takip ediyor olacağız. Çünkü artık bir otomobil almıyor, yaşam alanı satın alıyoruz.

MERCEDES A SEDAN İLE YAPAMADIĞIMIZ TEK TEST NEYDİ?

Test güzergâhını planlarken detaylı bir görevler sırası inşa ettik. Personel servisi çekmek, uzun yola çıkmak, araba pazarına gitmek, kadın bir sürücüden izlenim almak ve sonrasında dört uzun boylu ofis arkadaşımıza kahve ısmarlamak…

Beylikdüzü’nde ikâmet eden TürkMedya çalışanlarından oluşan bir grup çalışanı, servisin güzergâhında üç akşam, üç de sabah servisinde Mercedes A Sedan ile evlerine ulaştırdık. Bu arkadaşlarımızın Mercedes A Sedan içinde bu otomobil izlenimlerini toplamda 6 saatten fazla almış olduk.

Teknoloji odaklı deneyimini aktaran bir arkadaşımız, otomobilin telefon ile hızlı uyumuna dikkat çekti. Bir kadın arkadaşımız “Mercedes’ten ayrılmak” kavramının zorluğunu ifade ederek, marka algısına dikkatimizi çekti. Bu noktada Dijital İçerik Müdürümüz Hüseyin Özdemir, 1.87 boyu ile arka koltuk testine katkı sağladı.

1.80 cm boyundan uzun dört arkadaşımızı kahve içmeye götürme planımız, çalışma saatlerinden dolayı gerçekleşemedi. Dört uzun boylu arkadaşımıza kahve ısmarlama deneyimimizi, uygun bir süreç gözetmek üzere sonraki test listelerimizin başına bıraktık.

MERCEDES A SEDAN İLE KISA KISA NOTLAR

Bu otomobilde öğrendim ki…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’den sonra Kocaeli il sınırını rahatça görmek güzel bir duyguymuş.

Osmangazi Köprüsü, Yalova’ya ulaşıma çok rahatlık katmış.

Sedan otomobil, bagaj demek değilmiş.

Sedan otomobil, toplumsal algıda otomobil kavramı ile eşleşmiş.

AŞTİ’den Bayrampaşa’ya otomobille gidiş 110 TL tutuyor ama çok yoruyor.

Kartal oto pazarı girişindeki esnaf, sahibinden gelen otomobilleri sıkı takip ediyor.

Araba pazarında bu otomobile olan ilgi “A Sedan” olmasından öte, Mercedes olmasından kaynaklanıyor.

Otomobille servis çekerken teknoloji takipçisi insanlarla sohbetten çok şey öğreniyorsunuz.

Google, Android Auto’yu yasal yollardan Türkiye’de indirtmiyor.

Akıllı telefonu otomobile bağlayan uygulamaların görünümleri ve kullanımlarının gideceği daha çok yol var.

Ve çocukların otomobilde en sevdiği pencere gökyüzüne açılan pencereymiş.

(Aksam.com.tr)