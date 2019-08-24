Türkiye otomobilde o rengi tercih ediyor!

eyazın ardından en çok tercih edilen renklerin ise siyah ve gri olduğu açıklandı. Seat'ın Axalta Coating Systems ile birlikte yaptığı araştırmaya göre,

- Çin'de satılan her 10 arabadan 6'sı beyaz, Avrupa ve ABD'de bu oran yüzde 25'e iniyor.

- Siyah yüzde 16'lık pay ile dünya çapında en popüler ikinci renk. Japonya'daki otomobillerin yüzde 22'si siyah. Hindistan'da ise siyah renkli araca rastlamak neredeyse mümkün değil.

- Akdeniz ülkelerinde kırmızı renk oldukça popüler.

- Türkiye'de ise son 5 yılda en çok tercih edilen renk yüzde 58 oranla beyaz olurken, bu rengi sırasıyla kırmızı ve gri takip ediyor.