Türkiye’nin otomobilinin Türkiye’ye yapacağı en büyük hizmet ne olacak?

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Türkiye’nin otomobilinde geri sayım devam ediyor. Nisan mayıs aylarında fabrikanın temeli atılması beklenirken otomobilin şubat ayında Barcelona’da Avrupa sahnesine çıkması bekleniyor. Türkiye’nin otomobilinde merak ettiğimiz konuları batarya konusunda uzun yıllar çalışma yapan Doç Dr. Muhsin Mazman ile konuştuk.

Son günlerde gündeme gelen pil konusunda TürkMedya Dijital haber Merkezi'nden Hasan Aytekin'in sorularını yanıtlayan Mazman, bu otomobilin en büyük hizmetinin Türkiye otomotiv yan sanayinin değişiminine olacağını ifade ederek şunları kaydetti: “Türkiye’nin otomobilinin üzerinde Kore’den gelen bir paket vardı. Bu paket üzerinde çalışıldı mı bilmiyorum ama TOGG ekibinde bu paket üzerinde çalışabilecek arkadaşlar olduğunu biliyorum. Anlaşılan firma için onlardan açıklamayı beklemek gerekir."

TÜRKİYE’Nİ OTOMOBİLİ NASIL BULDUNUZ?

Yerli araç girişimini destekleyen tarafta olduğunu başta belirten Mazman, konuyu değerlendirme şeklini şöyle açıkladı:

“Ben Türkiye’de elektrikli bir araç üretilmesini önemli buluyorum. Bu girişim başarısız bile olsa, Türkiye tedarik sanayinin elektrikli otomobillere yönelik ürünler üretmesine ön ayak olabilir. Ve bu Türkiye’ye kazandıracaktır. Bu arada TOGG’un hangi yan sanayi ile çalıştığını markaları ayrıca açıklaması da Türkiye’ye çok büyük hizmet olacaktır. Yerli araçtan gelecek böyle bir deklarasyon yan sanayimiz üzerinde olumlu etki yapacaktır."

“YAN SANAYİMİZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN DIŞINDA KALMAYA BAŞLADI”

Türkiye’nin bir otomotiv ülkesi olduğunu hatırlatan Mazman, “Yan sanayi gücünü kaybederse, burada otomotil üretemezsiniz. Bu yüzden önce yan sanayinin güçlenmesi lazım. Bunun için bir projeye ihtiyaç var. Türkiye’nin otomobili benim gözümde yan sanayiyi yükseltebilecek bir projedir” dedi.

Türkiye’nin otomobilinin yeni ekosistem oluşturabileceğini, firmalarda bu otomobilin yeni bir heyecan oluşturabileceğini, firmaların yarışabileceğini, onlara ARGE yatırımı yaptırabileceğini, kendilerini geliştirebilme fırsatı sunacağını anlatan Mazman, “Bu gelişim sonrası satış TOGG'a olmazsa başkasına olur.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin otomotiv üssü olduğuna dikkat çeken Mazman, “Bunun devam etmesi için Volkswagen gibi markaların Türkiye’ye elektrikli otomobil üretmeye gelmesi gerekir. Bunun için de güçlü bir elektrikli otomobil yan sanayinin burada bulunması şart.” açıklamalarını sözlerine ekledi.

175 BİN ÜRETİM ADEDİ SİZCE NASIL?

Dünyada üretim adetlerinin çok yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Muhsin Mazman, “Pil almak istiyorsanız. Gidip yılda 150 bin alıyorum demeniz lazım. Yoksa sizin için kimse yatırım yapmaz. Rekabetçi olmanız için belli bir rakama ulaşmanız lazım.” dedi.

175 bin rakamının uzun vadeli olduğunu dile getiren Mazman, “Bu rakamı bile temkinli buldum ama bir tedarikçi için önemli bir referans olacaktır." dedi.

Türkiye’nin otomobilinin ihracat kısmının çok küçük tutulduğunu düşündüğünü belirten Mazman, “Elektrikli otomobil satışında önde giden ülkeler İsveç, Norveç ve Çin gibi ülkeler. Devletin konuyu ele almasıyla Türkiye’nin otomobil satışının elektrikliye hızlı dönmesi mümkün ama o kadar hızlı dönmeyeceğini varsaydığımızda bu aracı Avrupa’ya satacağız demeleri gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

SUV aracın 250.000 TL seviyesinde başlamasını beklediğini belirten Mazman, “Bu fiyatta bir aracın pazar olarak Avrupa’yı hedef alması gerekir.” dedi. Türkiye’nin otomobilinin Avrupa’da önemli rakiplerle karşılaşacağını belirten Mazman, Tesla’ya ve Jaguar’a karşı yapılacak finansal ve teknik bir karşılaşmanın dünya markası olmada önemli bir adım olacağı ve bunlarla yarışmanın TOGG için önemli enerji olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

ŞARJ İSTASYONU SORUN OLUR MU?

Devletin elektrik alt yapısında geliştirmeyi yapmasının, gerekli kanuni düzenlemeleri tamamlamasının önemine dikkat çeken Mazman, Türkiye’de yeterli sayıda elektrikli araç satışı olursa şarj istasyonun hızlıca çözüleceğini ifade etti.