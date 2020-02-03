Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu

TM Dijital Haber Merkezi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya BMW'den üç, Toyota ve Mercedes'ten ikişer , Citroen, DS, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault ve Subaru'dan birer olmak üzere toplamda 17 “yeni” model katılıyor.

Yarışmanın ilk etabında OGD üyelerinin 9 Mart tarihinde yapacağı oylamayla 7 finalist belirlenecek. 8 Nisan'da son yapılacak test sürüşlerinin ardından kazanan model 14 Nisan'da yapılacak gala gecesinde açıklanacak.

Türkiye’de Yılın Otomobili-2020 yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor:

1- BMW 1 Serisi

2- BMW 3 Serisi

3- BMW 8 Grand Coupe

4- Citroen C5 Aircross

5- DS3 Crossback

6- Kia Ceed

7- Kia XCeed

8- Mercedes Benz A Serisi Sedan

9- Mercedes Benz CLA

10- Nissan Micra

11- Opel Corsa

12- Peugeot 508

13- Peugeot 2008

14- Renault Clio

15- Subaru Forester

16- Toyota Camry

17- Toyota RAV4