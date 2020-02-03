Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu
2019'da Türkiye’de üretilen Toyota Corolla'nın birinci olduğu Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının 2020 süreci başladı. 2020'de Türkiye'de satışa çıkan 17 yeni aracın katılacağı yarışmada ilk oylama 9 Mart'ta yapılacak. Türkiye'de Yılın Otomobili 8 Nisan'da yapılacak test sürüşleri sonrası Otomotiv Gazetecileri Derneği, üyelerince yapılacak oylamada belli olacak. 2020 kazananı 14 Nisan'da düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak.
TM Dijital Haber Merkezi
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili 2020” seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya BMW'den üç, Toyota ve Mercedes'ten ikişer , Citroen, DS, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault ve Subaru'dan birer olmak üzere toplamda 17 “yeni” model katılıyor.
Yarışmanın ilk etabında OGD üyelerinin 9 Mart tarihinde yapacağı oylamayla 7 finalist belirlenecek. 8 Nisan'da son yapılacak test sürüşlerinin ardından kazanan model 14 Nisan'da yapılacak gala gecesinde açıklanacak.
Türkiye’de Yılın Otomobili-2020 yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor:
1- BMW 1 Serisi
2- BMW 3 Serisi
3- BMW 8 Grand Coupe
4- Citroen C5 Aircross
5- DS3 Crossback
6- Kia Ceed
7- Kia XCeed
8- Mercedes Benz A Serisi Sedan
9- Mercedes Benz CLA
10- Nissan Micra
11- Opel Corsa
12- Peugeot 508
13- Peugeot 2008
14- Renault Clio
15- Subaru Forester
16- Toyota Camry
17- Toyota RAV4
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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