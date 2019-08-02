TÜİK açıkladı! İşte son 15 yılda en çok satılan otomobil markaları

Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı son 15 yılda yüzde 164 arttı. 2013’te 4 milyon 700 bin 343 olan trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2018 sonunda 12 milyon 398 bine yükseldi.

RENAULT YÜZDE 15 PAYLA EN ÇOK SATAN MARKA



En çok satış yapan otomobil markası açık ara Renault oldu. Fransız markası 15 yılda 1 milyon barajını geçen tek firma oldu. Renault, 2004-2018 arasında Türkiye’de 1 milyon 193 bin 938 otomobil sattı. Satılan toplam araç sayısındaki payı ise yüzde 15 oldu. Bu, Türkiye’de satılan her 100 araçtan 15’inin Renault olduğunu gösteriyor.

İKİNCİ SIRADA VOLKSWAGEN VAR



İkinci sırada ise 855 bin 282 araçla Volswagen var. Alman markasının pazardaki payı ise yüzde 10,8 oldu

FİAT, HYUNDAİ VE FORD İLK BEŞTE



En çok satanlar listesinde Fiat (yüzde 7,9) üçüncü sırada yer alırken İtalyan markasını Hyundai (yüzde 7,8) ve Ford (yüzde 7,8) takip ediyor. Bu markalar sırasıyla 625 bin 95, 623 bin 507 ve 618 bin 878 araç sattı.

Listede Opel (yüzde 7,4) altıncı sırada yer alırken bu firmayı sırasıyla Toyota (yüzde 6,3), Dacia (yüzde 3,7), Peugeot (yüzde 3,7) ve Honda (yüzde 3,5) izledi.

Türkiye’de kişi başına düşen motorlu kara taşıtlarının sayısı son 15 yılda iki kattan fazla arttı. 2003’te bin kişiye düşen taşıt oranı 2003’te yüzde 13.5 iken bu oran 2018’de yüzde 27.9’a yükseldi. 15 senedeki artış oranı ise yüzde 107’ye denk geliyor.

MERCEDES 11.SIRADA



Mercedes Benz ise listeye en üst sırada giren lüks otomobil markası oldu. Alman markası 15 yılda 230 bin 17 araç satarken toplamdaki payı yüzde 2,9 oldu. Mercedes genel sıralamada 11. oldu.

Mercedes’i sırasıyla Nissan (228 bin 193), BMV (204 bin 817), Audi (181 bin 94), Citroen (177 bin 800) ve Skoda (177 bin 628) takip etti.

RENAULT 15 YILDA 14 KEZ ŞAMPİYON OLDU



2004-2018 yılları arasında Renault 14 kez yıllık en çok araç satan marka olurken bir kez de Volkswagen bu alanda şampiyon oldu. Hyundai 2009 yılında Renault’i geçmeye çok yaklaştı ancak yaklaşık bin araçla geride kaldı.

Kaynak: TÜİK