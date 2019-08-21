Trafik sigortasına ikinci el ayarı
Satışı yapılan aracın, artık sigortası iptal olacak. Alıcı hemen sigortalamak zorunda.
Zorunlu trafik sigortası tarife uygulama esasları eylül ayından itibaren değişiyor. İkinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken bu durum eylülde ortadan kaldırılıyor.
SATICI RİSK PRİMİNİ ARTIRIYORDU
Böylece ikinci el araç alacak olan vatandaşların, satıcıdan arabayı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek. Daha önce aracı alan kişi 15 gün içerisinde kazaya karıştığında bu kaza satıcının risk priminin artmasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sorun da ortadan kalkmış oldu.
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