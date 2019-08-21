Trafik sigortasına ikinci el ayarı

Zorunlu trafik sigortası tarife uygulama esasları eylül ayından itibaren değişiyor. İkinci el araç alacak vatandaşlar, daha önce 15 gün satıcının sigortasını kullanabilirken bu durum eylülde ortadan kaldırılıyor.

SATICI RİSK PRİMİNİ ARTIRIYORDU



Böylece ikinci el araç alacak olan vatandaşların, satıcıdan arabayı alır almaz sigorta yaptırması gerekecek. Daha önce aracı alan kişi 15 gün içerisinde kazaya karıştığında bu kaza satıcının risk priminin artmasına sebep oluyordu. Yeni düzenlemeyle bu sorun da ortadan kalkmış oldu.