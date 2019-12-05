Trafik derdi tarih oluyor! Otomobil uçar gider

Titanyum ve alüminyum alaşımlarından üretilen 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobil, 230 beygir gücünde.

Hollanda merkezli PAL-V şirketinin, 3 tekerlekli ve 2 yolcu kapasiteli uçan otomobili Liberty, ABD’nin Florida eyaletinin Miami kentinde tanıtıldı. Dünyanın seri üretime geçilen ilk uçan aracı olan PAL-V için 599 bin dolara (yaklaşık 3.5 milyon lira) fiyat biçildi. Hem karada hem havada gidebilen araç yoğun ilgi görürken daha şimdiden 70 ön sipariş alındı. 10 dakikada bir otomobilden uçan arabaya dönüşebilen aracı kullanmak isteyenlerin hem ehliyete hem de uçuş lisansına sahip olması gerekecek.