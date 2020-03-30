Toyota'nın resim yarışmasının teslim tarihi 19 Mayıs'a uzatıldı

Toyota'nın dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için düzenlediği "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın son teslim tarihi uzatılarak 19 Mayıs olarak açıklandı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket tarafından otomobilleri çocuklara sevdirmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla "Senin Hayalin-Geleceğin Arabası" temasıyla 2004 yılından bu yana dünya çapında katılımla düzenlenen resim yarışmasının, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocuklar için yeni bir heyecan olması öngörülüyor.

Türkiye'den çocukların bu yıl dokuzuncu kez katılacağı "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” için başvurular "Hayat Eve Sığar" sloganına destek olunması amacıyla #evdekal başlığı ile uzatıldı.

Verilen bilgiye göre, yarışmada dört kategoride dereceye giren ilk 3 resmin sahipleri birbirinden değerli ödüller kazanacak.

15 yaşın altındaki Türk çocuklarının katılacağı resim yarışmasının Türkiye'deki ayağında 3 ayrı kategori bulunurken yarışmaya bu yıl "Özel Eğitim" öğrencileri kategorisi de eklendi.

Çocukların dokuzuncu kez hayallerindeki otomobili resimlerine yansıtarak yer alacağı yarışmaya geçtiğimiz 8 yılda 60 binden fazla Türk çocuğu katıldı.

Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarışması'na katılmak isteyen çocuklar hayallerini, A4, A3 boyutlarında veya tabloid ebatlara sahip, istenilen türde kağıda istenilen resim malzemelerini kullanarak resmedebiliyorlar.

Katılımcılar, resimlerini Toyota web sitesinden indirebilecekleri başvuru formu ile birlikte şehirlerinde bulunan Toyota Plazalar'a elden teslim edebilecekler.

Toyota web sitesinden yarışmanın şartlarına, başvuru formuna ve plazaların adreslerine ulaşılabiliyor.

AA