02 Ocak 2020 Perşembe 12:34:59 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 12:48:05
TOGG'dan ön sipariş açıklaması
TOGG'un twitter hesabından 2022'de seri üretime geçecek olan yerli otomobile ön sipariş talepleriyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi istendi.
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