TOGG'dan ön sipariş açıklaması

TOGG'un twitter hesabından "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla bir açıklama yapıldı.

Başkan Erdoğan’ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.