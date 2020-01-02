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02 Ocak 2020 Perşembe 12:34:59 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 12:48:05

TOGG'dan ön sipariş açıklaması

TOGG'un twitter hesabından 2022'de seri üretime geçecek olan yerli otomobile ön sipariş talepleriyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi istendi.

TOGG'un twitter hesabından "Kamuoyunun bilgisine" başlığıyla bir açıklama yapıldı. 

Başkan Erdoğan’ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

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