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07 Ocak 2020 Salı 14:39:31 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 14:51:00

TOGG ödüllü bulmacayı çözen talihlileri açıkladı

TOGG ödüllü bulmacayı tamamlayıp ödülü kazanan ilk 51 kişiyi açıkladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yayınladığı bulmacayı çözen ilk 51 kişiyi açıkladı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Yüzde 51 yerlilik oranıyla yola çıkmaya hazırlanan Türkiyenin Otomobili’ne dair parçaları birleştiren binlerce takipçimize teşekkür ediyor, tüm kelimeleri tamamlayan ilk 51 kişiyi tebrik ediyoruz. 

İşte kazananlar...

 

 
 
 
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