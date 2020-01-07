TOGG ödüllü bulmacayı çözen talihlileri açıkladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından yayınladığı bulmacayı çözen ilk 51 kişiyi açıkladı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Yüzde 51 yerlilik oranıyla yola çıkmaya hazırlanan Türkiyenin Otomobili’ne dair parçaları birleştiren binlerce takipçimize teşekkür ediyor, tüm kelimeleri tamamlayan ilk 51 kişiyi tebrik ediyoruz.

İşte kazananlar...