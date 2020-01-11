TOGG bu fotoğrafları ilk kez paylaştı

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım çalışmalarının detaylarının verildiği belgeselde kabul edilmeyen tasarım çalışmaları ile bu çalışmalar sırasında çekilen fotoğraflar ilk kez paylaşıldı. Mini bir belgesel yayınlayan TOGG, CEO Gürcan Karakaş'ın 3 boyutlu modeli incelerken çekilen fotoğrafını da ilk kez paylaştı. Paylaşımın ikinci kısmında dünyaca ünlü Türk tasarımcı Murat Günak'ın uzman danışmanlığına dikkat çekildi.

"TÜKETİCİ İSTEKLERİ OTOMOBİLE İŞLENDİ"

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından resmi twitter sayfasında tasarım ve ön gösterim araçlarının detaylarına ilişkin daha önce gösterilmemiş fotoğrafların yer aldığı bir mini belgesel yayınlandı."Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı." mesajıyla verilen belgeselde aracın üretim aşamasında dikkat edilen tüketici isteklerine nasıl yer verildiği gösterildi.

"150 BİN SAATLİK ÇALIŞMA İLE ORTAYA ÇIKARILDI"

Paylaşımın ikinci satırında, "#TürkiyeninOtomobili, #TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak’ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina’nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." mesajıyla yapılan çalışmanın derinliğine dikkat çekildi.