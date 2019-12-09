SUV'un yeni lideri

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Kasım ayında yüzde 8.2 pazar payı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, muhteşem bir performans sergiledi. Pazarın yüzde 28 daraldığı ocak-kasım döneminde ise yüzde 6.1 pazar payına ulaşan marka; 2018 yılında sekizinci sırada olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi. ‘Hiç bir SUV onlar kadar ileri gitmedi’ söylemiyle yola çıkan, tasarımı, teknolojisi ve benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi kasım sonu itibariyle segmentinde liderliğe oturdu. SUV ailesinin 2018 yılında yüzde 9.9 olan segment payı, kasım sonu itibariyle 11 bin 485 adetle yüzde 14.8’e yükseldi. Markanın SUV segmentindeki liderliğinin yanında, 3008, 9 bin 122 adet satış ve yüzde 16.5 pay ile C-SUV'da de birinciliğe yükseldi.

3008'İN ETKİSİ BÜYÜK

2020’nin ilk çeyreğinde Yeni SUV 2008 modelinin de Türkiye lansmanının gerçekleşeceğini belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ‘’2016 yılında yenilenen ödüllü Peugeot SUV ailesi ve özellikle 3008, markanın başarısındaki en önemli etken oldu. Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz 4 bin 763 adetlik satışla yüzde 8.2 pazar payı yakaladık. Bu adedin yüzde 59’u SUV ailesinden geliyor. Bu sayede kasım sonu itibariyle de hem SUV segmentinde hem de C-SUV'da liderlik koltuğuna oturduk. Bu başarının ardında güçlenen ürün gamımızla birlikte, yenilenen güçlü bayi teşkilatımız, etkin ticari politikalarımız ve planlamadaki optimizasyonumuzun da etkisi çok büyük’’ dedi.