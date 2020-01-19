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19 Ocak 2020 Pazar 12:56:23 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 13:02:36

"SUV sardı dört bir yanımızı" Peugeot 2008 sürüş izlemini

Otomobil dünyası elektrikli SUV modellerine dönüşmeye başladı. Fransız otomobil üreticisi Peugeot'un SUV kapsamında Türkiye'ye getirdiği 2008'i kullanma imkanı bulmuşken, markanın elektrikli modellerle ilgili planlarını Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç'a sorduk. İstanbul Kemerburgaz'da kısa bir süre kullanma imkanı bulduğumuz Peugeot 2008 SUV'un ilk sürüş izlenimlerini ve bu tanıtımda çektiğimiz fotoğraflarımızı sizin için derledik.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Dünya piyasalarında SUV araçların hızlı yükselişi, bu araçları otomobil üreticilerin büyüme iştahına en iyi cevap veren segment durumuna getirdi. Geçtiğimiz haftalarda kullandığımız Ford Ecosport, Hyundai Kona'dan sonra geçtiğimiz gün Fransız üreticinin "Yeni Peugeot SUV 2008" mesajıyla Türkiye yollarına çıkardığı modeli kısa bir süre kullanma imkanı bulduk.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi'nden Hasan Aytekin'in sorularını cevaplayan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, " Modelin ön siparişlerinin almaya başladık, ocak ayı kotamızın tamamını bugün itibarıyle sattık, fiyat açıklamamızı 24 Ocak'ta yapacağız." dedi. Tanıtım toplantısında markanın yeni satışa çıkan modelle ilgili verdiği detaylardan dikkatimizi çekenleri ve kısa bir süre kullanma imkanı bulduğumu Peugeot 2008'den kalan fotoğraflar ve ilk sürüş izlenimimizi sizin için derledik.

ÖNCE ELEKTRİKLİ SORULAR CEVAPLANDI

Markanın yeni PEUGEOT e-2008 SUV, adıyla yüzde 100 elektrikli modeli Avrupa'da satışa sunuldu. Elektrikli modelin 260 Nm'lik tork veren, 100 kW 'lık (136 hp) elektrik motoruyla donatılmış olduğu notunu ekleyelim. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bu modelin ancak 2022'de Türkiye'ye getirebileceğini ifade etti.

KEMERBURGAZ'IN DAR YOLLARINDA 20 DAKİKA

Peugeot 2008 SUV'yi geçtiğimiz gün İstanbul Kemerburgaz'ın dar yollarında 20 dakika kadar kullandık. GTI modelini kullandığımız 2008'in ilk kullanımından keyifli bir direksiyon izlenimi kaldı.

DIŞ MEKAN ASLAN DİŞLERİ İLE DOLU

Fransız marka en iyi yaptığı tasarım işini 3008 ile farklı bir duruşa taşımıştı. Orta kısımda gerek krom gerekse led çizgilerle çizilen aslan dişinin öne çıkardığı, güçlü görünen bir tasarımla tanışmıştı. 2008'de "Aslan dişi led gündüz farlarıyla" bütün seçeneklerini donatan Peugeot, önden arka stoplara kadar bütün otomobili bu tasarımın öğelerine kavuşturmuş.

ÖN ÇOK GÜZEL ARKA FAZLA KAPALI

Peugeot 2008'in ilk görüntülendiği anda tasarım öğelerine önden bakıldığında beğenilen bir iş çıkarıldığını düşünüyoruz. Arkadan yüksek hoş bir hava veren otomobil, aslan dişleri, siyah detaylar ve güçlü tasarım çizgileriyle yükseklik hissi veriyor. Burada sadece fazla kapalı duran bir tasarımın sorgulanabileceğini not olarak ekleyebiliriz.

YANLARDA CESUR ÇİZGİLER

Peuegot 2008'de kapılarda kullanılan çizgiler ilk kullanımımnızda dikkatimizi çekti. Omuz çizgileri olarak başlayıp birbirine farklı formda birleşen çizgilerin markayı tercih edenler tarafından beğeni ile karşılanacağını düşünüyoruz.

OYUN KONSOLU GİBİ İÇ MEKAN

İç mekanı yumuşak malzeme ve derin çizgilerle tamamlayan Peugeot, ortaya oyun konsolu kıvamında bir alan çıkarmış. Hologram göstergeleri, sürücüye yönelik ekranları ile sizi saran kokpitte oyun konsolunu aratmayacak kadar göze hoş gelen tasarım çıkarılmış. Otomobilin kullanımında da bu hissi tamamlayan Peugeot'nun burada bizim kullanımızda sorgulayabileceğim tek noktası göstergeler ve direksiyonun bakış açısında birbirine fazla girmesi oldu. Bunun için kullanım deneyimi olarak kişilerin özenle test sürüşü yapmalarını tavsiye ederim. Test sürüşü kısa sürdüğü için yakıt tüketimini ve sürüşle alakalı detaylı yorumları ileriye bırakıyoruz.

SONUÇ

3008 sonrası 2008'in çizgisi ve kalite hissi yüksek kokpiti ile Peugeot severlerin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Markanın C sedan, B MPV ve C SUV'den satış toplamayı düşündüğü yeni 2008 SUV'nin başarı şansı oldukça yüksekken marka içinde 3008'e önemli bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Peugeot 2008'i son dönemde kullandığımız B SUV ile karşılaştıracak olursak, şıklığının öne çıktığını söyleyebiliriz. 

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