SUV hamlesi meyvelerini verdi

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Peugeot Türkiye, 2019 yılının ilk yarısında muhteşem bir performans sergiledi. Pazarın yüzde 44,8 daraldığı bir ortamda marka, 2018 yılındaki yüzde 4,6 pazar payıyla karşılaştırıldığında, yüzde 1,2 artışla yüzde 5,8 pazar payına ulaştı. Böylece 2018 yılında sekizinci olduğu pazarda beşinci sıraya yükseldi. Markanın 2019 yılı büyümesinde hem binek hem de hafif ticari araç pazarındaki performansı etkili oldu. Peugeot Türkiye, 2018 yılına kıyasla yüzde 43,3 daralan binek araç pazarında, yüzde 5,6 pazar payı elde ederek sıralamada üç basamak atladı ve altıncı sıraya yerleşti. Hafif ticari araç operasyonunu 'Peugeot Profesyonel' adı altında yürüten marka, aynı döneme kıyasla yüzde 50 daralan hafif ticari araç pazarında, payını 3,5 puan artırarak yüzde 6,3 pazar payı elde etti. Bu başarısıyla hafif ticari araç pazarında üç basamak atlayarak dördüncü sıraya yerleşti.

SUV SINIFININ LİDERİ OLDU

Peugeot SUV 3008 ile başlayan markanın SUV hamlesi meyvelerini veriyor. 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesinin 2018 yılında yüzde 10,8 olan pazar payı 2019 yılında yüzde 15,9’a çıkarken Peugeot Türkiye B/C/D SUV pazarının lideri oldu. Nisan ayından bu yana liderliği elden bırakmayan Peugeot Türkiye, haziran ayında 1136 adet Peugeot SUV 3008 modeli satarak yüzde 20,2 pazar payı elde etti ve C SUV segmentinin lideri oldu.

HAFİF TİCARİDE DE BÜYÜDÜ

Peugeot Profesyonel de 2019 yılının ilk yarısında olağanüstü bir büyüme performansı sergiledi. Peugeot Profesyonel 2018 yılının ilk yarısında yüzde 2,8 olan pazar payını 2019 yılının ilk yarısında yüzde 6,3’e çıkardı. Partner Tepee modelinin olağanüstü performansı ve Rifter modelinin satışa sunulmasıyla Peugeot Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 3,35 olan Kombi Van pazar payını, 2019 yılının ilk yarısında sergilemiş olduğu üstün performansla yüzde 10,5’e çıkardı ve böylece sınıfında üçüncü oldu.