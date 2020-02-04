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Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçti, ticari satışlar umut verdi Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçti, ticari satışlar umut verdi

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04 Şubat 2020 Salı 15:20:32 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 16:15:09

Sıfır otomobil fiyatları uçuşa geçti, ticari satışlar umut verdi

2019’un son aylarını yükselişle tamamlayan otomotiv piyasası yükselişini 2020 ocak ayında da sürdürdü. 2020 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 27 bin 273 adet oldu. Otomobil pazarı geçen yılın aynı ayına göre büyük bir artışla yüzde 101'lik yükseliş gösterirken, hafif ticari araç pazarındaki yüzde 55 artış umut verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Kamu bankalarının yerli üretime düşük faiz desteğini uzatması, ekonomide istikrar beklentisi Ocak 2020 otomobil satışlarını uçuşa geçirdi. Geçen sene 10 bin 979 adet gerçekleşen otomobil satışları, 2020 yılı ocak ayında yüzde 100,53 artarak 22 bin 16 adet oldu. Hafif ticari araçlarda görülen yüzde 55 artış ise ekonomide çarkların döndüğüne işaret etti.

HAFİF TİCARİ SATIŞINDA YÜZDE 55 ARTIŞ

Geçen sene 3 bin 394 adet satış yaşanan hafif ticari araç satışında 2020 yılı ocak ayında yüzde 54,89 artışla, 5 bin 257 adet satış gerçekleşti. 2020 ocak ayında hafif ticari araç pazarına gövde tipine göre bakıldığında, en yüksek satış adedine yüzde 72,02 pay ile van (3 bin 786 adet), ardından yüzde 13,41 pay ile kamyonet (705 adet), yüzde 8,03 pay ile minibüs (422 adet) ve yüzde 6,54 pay ile pick-up (344 adet) yer aldı.

DİZELİN DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda yüzde 50’nin çok üzerinde olan dizel otomobillerin satışlardaki payı, Ocak 2020'de yüzde 41,77’ye geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, ocak ayı raporunda 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 575-625 bin adet aralığında olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

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