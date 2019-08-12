Sektörü 2. el ayakta tutacak

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, hareketlenme eğilimine giren ikinci el pazarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi; İki kez uzatılan ÖTV indirimi uygulaması nedeniyle ikinci el pazarındaki fiyatlarda yaşanan yüzde 10’lara varan düşüşler özellikle bizler gibi filo kiralama şirketlerine çok olumsuz bir şekilde yansımıştı. Bugün gelinen noktaya baktığımızda ise, ikinci el piyasasının normal seyrine dönme eğiliminde olduğunu görüyoruz.

SIFIRA İLGİ AZALDI

Vural Ak, “Şu anda perakende satışlara baktığımızda ise sıfır otomobil fiyatlarının nispeten yüksek kalmaya başladığı görülüyor ve bu nedenle tüketiciler, tercihlerinde ikinci el araçlara yöneliyorlar. Bu noktada tüketicilerin güvene çok önem verdiğini görüyoruz. Son dönemde değişen ikinci el taşıtların ticaretine yönelik yönetmelik gereğince artık araç ekspertizleri ve garanti konusu da bunu destekler hale geldi. Aracın ekspertizi, kilometresi ve araç geçmişleri, ikinci el araç sektörünün gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Sattığı araçların geçmişini iyi bilen ve arkasında duran şirketler çok daha başarılı olarak yollarına devam edecekler” dedi.

FAİZLER DÜŞÜRÜLMELİ

Ocak ayında 458 bin 80 adet olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışlarının her ay artarak mayıs ayında 643 bin 643 adede ulaştığını söyleyen Ak, “İlk 6 ayda ikinci el toplam satışları 3 milyon 244 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Sıfır araç pazarında yılsonunda yüzde 60’lara varan bir daralmadan bahsedilirken ikinci el tarafında tablonun daha iyimser bir görüntü veriyor. Sıfırla ikinci el arasındaki fark 1’e 16’ya yükselmiş durumda. Bir milyonluk pazara ulaştığımız yıllarda bu rakam 1’e 6 olarak kayıtlara geçmişti. Faiz oranlarında beklenen düşüş ve bankaları kredi vermeye teşvik eden uygulamaları, ikinci el pazarının da pozitif yönde etkiliyor” diye konuştu.