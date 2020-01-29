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29 Ocak 2020 Çarşamba 16:02:57 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 16:07:51

Seat Leon'un yeni tasarımı gün yüzüne çıktı

Volkswagen çatısından üretim yapan Seat, önemli markalarından olan Leon'u yeniledi. Alman markanın dizel ve benzinli motorlarını alan Seat'ın 61 km menzilli hafif hibrit seçeneğinin de olacağı açıklandı. İlk kez 2012'de tanıtılan modelin 3. nesli olacak olan modelin Türkiye'ye geliş tarihi hakkında henüz bilgi yok.

TM Dijital Haber Merkezi

Otomobil dünyasına bir elektrik destekli model daha eklendi. Seat, önde gelen modellerinden Leon'un 3. neslini tanıtırken modele hafif hibrit olarak tanımlanan bir seçenek eklenmesi bekleniyor. Tasarımda ön yüz ve arka planda değişiklileri gözlemlenen modelin Volkswagen'in MQB platformunda üretileceği açıklandı. Modelin Türkiye'ye geliş tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

TASARIM

Volkswagen'in Golf'ten sonra en önemli markalarından olan Leon yenilendi. Ön tasarımda aşağı yönelen bir burnu tasarlayan Seat, Leon markasınını yazılı halini son günlerin modasına uyarak, arka yüzde kullanmış. Biz imza formuna getirilen Leon yazısı dışında, arka yüzde derin çizgileri dikkat çeken modelin arka planında led detaylar dikkat çekiyor. 90 mm uzadığı belirtilen Leon'un aerodinamik yapısının eskiye göre yüzde 8 daha iyi olduğu söyleniyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

1 litre 109 bg turbo üç silindirli, 1.5 litre 128 bg - 148 bg 4 silindirli, 2 litre 187 bg benzinli seçenekleri açıklanan modelin biri 113 bg, öteki 148 bg iki dizel motorunun olması bekleniyor. 48 voltluk 1,4 litrelik benzin bazlı hafif hibrit teknolojisine geçmesi ise Leon'un en önemli yenilikleri arasıda bulunuyor. 38 mil (61 km) saf elektirikli ilerleme sağlayan teknoloji ile Avrupa'da zorunluluk haline gelen karbon emisyonu sınırlamasının ötesine geçilmesi hedefleniyor.

İşte yeni Seat Leon'dan dikkat çeken kareler...

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