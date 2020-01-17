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17 Ocak 2020 Cuma 11:17:42 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 11:26:08

Peugeot'un hesabında 600 bin aklında 700 bin var

Peugeot Türkiye, 2019 değerlendirme toplantısında 2020 tahminlerinde önemli bir tahmin parantezi açtı. 2020 için Türkiye pazarında toplam satışların 600 bin olması tahminine göre çalışma yaptıklarını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Satışların 700.000 olması durumuna da hazırlık yaptık. Siparişlerimizi buna göre düzenleyebileceğiz." dedi. Basın toplantısın detaylarında pazarın bunun da üzerine çıkması senaryosuna hazırlık olduğunun sinyali verildi.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

2019 çok sayıda markanın düşük satış tahminiyle ürün sıkıntısı yaşadıkları bir yıl olarak akıllarda kaldı. 2019'dan sıfır stokla çıktığını belirten Peugeot Türkiye, 2020'ye 100 binlik önemli bir tahmin parantezi ile girdi. Bu ay Peugeot 2008'i, yıl sonunda yeni 208'i satışa sunacak Fransız marka, 2020 Türkiye otomotiv pazarı satış tahminlerini 600 bine göre yapmalarına rağmen, 700 binlik satış için de hazırlıklı olduklarını belirtti. 2019'u C SUV'de lider olarak kapatan Peugeot, 2020'de bu iyi senaryoya göre 46 bin 300 araç satmayı bekliyor.

2020'DE İKİ MODEL TANITIMI VAR

Peugeot 2008'i dün yapılan tanıtımla Türkiye yollarına çıkaran Fransız markanın yenilenen 208'i yıl sonunda getireceği bilgisi verildi. Hafifi ticari araçta ve SUV segmentinde atağını devam ettirmek istediğini açıklayan Peugeot, 2020'de pazardan yüzde 6 pay almayı hedeflediğini belirtti. Pazarın 600 bin olması senaryosunda 36 bin 200'lük bir satış hedeflediklerini açıklayan Peugeot Türkiye yetkilileri, pazarın 700 bine gitmesine hazırlık yapıldığını ve bu durumda 46 bin 300 araç satışı beklediklerinin sinyalini verdi. 2019'da adeta 3 yılı bir arada yaşamış gibi olduklarını söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise "2019'da PSA olarak 57 bin 222  adet araç sattık, Türkiye'nin en büyük 3. otomotiv distribütörü olduk. 4 markamızı İstanbul'a topladık. 27 showroom açtık. Önümüzdeki yıl için 27 projemiz daha var." diyerek 2020'de pozitif bir tablo beklediğini ifade etti.

3008 İLE C SUV LİDERLİĞİNİ ELDE ETTİLER

Peugeot Türkiye'nin en büyük başarısı 3008 ile C SUV segmentinde satış lideri olmak oldu. 10 yıl gibi uzun bir zamandır lider olan Nissan Qashqai'den liderliği alan Peugeot yetkilileri hedeflerinin bu yıl liderliğin devam etmesi olacağını dile getirdiler. Bu yıl özellikle 5008 modeline de yoğunlaşacaklarını açıklayan Peugeot Genel Müdürü İbrahim Anaç, "2019'da C SUV pazarının lideri olduk, buradan geri adım atmayacağız. 3008 ve 5008 2020'de lokomotif modellerimiz olacak. Yeni modelimiz 2008'de de liderlik hedefliyoruz." dedi.

"FİYAT 24 OCAK'TA AÇIKLANACAK"

Türkiye pazarına yeni sunulan 2008 için satış fiyatı açıklanmadan ocak siparişlerini doldurduklarını açıklayan Anaç, "24 Ocak'ta fiyatlarımızı açıklayacağız. Fiyat performans oranında başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bayimize SUV modeli almak için gelenin kapıdan çıkmasını istemiyoruz." sözleriyle 2020 yılı için iddialarını dile getirdi.

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