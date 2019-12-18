Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi
Otomotiv Sanayi Derneği bugün İstanbul'da teknoloji değişiminin sektöre etkilerini konu alan bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantıya konuk olan Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü Mark Huitema, Avrupa'nın karbon ayak izinden, vergi düzenlemelerinden ve alt yapı düzensizliklerinden bahseden bir perspektif çizdi.
TM Dijital Haber Merkezi
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da otomobil üretiminin değişimi ile birlikte 70-80 bin kişinin işinden olacağı yazılmıştı.
OSD toplantısında bu haberleri doğrulayan Huitema, "Buraya slayt hazırlamaya korktum ama 300-330 bin kişi işinden olacak. Bu rakamın minumumu bile 250.000'dir" dedi
Konuyu elektrikli otomobile getiren Huitema, "Bu otomobilin üretimi yüzde 38 daha az işçi istiyor. Avrupa' da 300-350.000 kişi işsiz kalacak. Buna slayt yapmaya korktum." dedi. En iyi rakamla 250. 000 işçinin çıkarılacağını belirten Huitema, "Yeni nesil otomobil alma konusunda isteksiz. Otomobil paylaşımının oranı artıyor" ifadelerini kullandı.
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