Otomotiv Üreticileri Derneği Direktörü işinden olacakların sayısını verdi

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da otomobil üretiminin değişimi ile birlikte 70-80 bin kişinin işinden olacağı yazılmıştı.

OSD toplantısında bu haberleri doğrulayan Huitema, "Buraya slayt hazırlamaya korktum ama 300-330 bin kişi işinden olacak. Bu rakamın minumumu bile 250.000'dir" dedi

Konuyu elektrikli otomobile getiren Huitema, "Bu otomobilin üretimi yüzde 38 daha az işçi istiyor. Avrupa' da 300-350.000 kişi işsiz kalacak. Buna slayt yapmaya korktum." dedi. En iyi rakamla 250. 000 işçinin çıkarılacağını belirten Huitema, "Yeni nesil otomobil alma konusunda isteksiz. Otomobil paylaşımının oranı artıyor" ifadelerini kullandı.