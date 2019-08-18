Otomotiv sektöründe yılın en büyük indirimi açıklandı! İşte Ağustos ayı otomobil kampanyaları...

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Türkiye’de sıfır km piyasasında otomobil ve hafif ticari araç satış toplamı, 2019 yılı ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 azalarak 213 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Yılın yedi ayını yarıya yakın satış gerilemesi ile geçen markalar, durgun geçmesi beklenen ağustos ayı için de kampanya düzenlediler. İşte bu ay için otomobil markalarının düzenlediği kampanyalar…

AUDI A3 SPORTBACK’TE 0 FAİZ, 18 AY VADE

Alman üretici Audi, satışlarında önemli yer tutan A3 için ağustos ayına özel faiz oranlarıyla kampanya hazırladığını duyurdu. Türkiye’nin her yerindeki Audi yetkili satıcılarında geçerli olan kampanya kapsamında, 31 Ağustos tarihine kadar markanın anlaşmalı kuruluşundan alınacak kredilerde 70 bin TL için 6,12 veya 18 ay vadede yüzde 0 faiz seçeneği sunuldu. Marka ayrıca temmuz ayında başlattığı Q2 modellerinde uyguladığı “0 faiz” kampanyasının ağustos ayında da devam ettiğini bildirdi.

BMW’DEN YENİ MODELLERE ÖZEL KAMPANYA

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni BMW 3 Serisi ve yeni BMW X1’i için ağustos ayına özel bir kampanya hazırladığını duyurdu. Marka bu iki yeni modelin yanı sıra BMW X3, 520i, 418i, i3, i8 ve 740Le modellerinde ağustos ayı boyunca geçerli olacak avantajlı satın alma imkânı tanıdığını duyurdu.

BMW X3’TE TAKAS İNDİRİMİ

Marka ağustos ayı boyunca sunduğu takas destekleri ile birlikte BMW X3 modellerinde 20.000 TL’ye, BMW 520i’de ise 10.000 TL’ye varan cazip takas desteği sunduğunu açıkladı.

BMW 520i 200.000 TL’YE YÜZDE 0 FAİZ

BMW’nin ağustos kampanyasında ayrıca 520i modeli için ay boyunca 200.000 TL’ye yüzde 0 faiz seçeneğinin sunulduğu bildirildi. Marka ayrıca i3, 418i Coupé ve 418i Gran Coupé modelleri için de 100.000 TL’ye yüzde 0 faiz seçeneği olduğunu açıkladı.

DACİA’DAN GÜNLÜK 39.90 TL’DEN BAŞLAYAN ÖDEME FIRSATI

Renault çatısı altında üretim yapan Dacia, günlük ödeme tutarını vurgulayan kampanyalarına devam ediyor. Marka Sandero’yu 39,90 TL, Dokker’i 49,90 TL ve Duster’ı 59,90 TL gibi günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunduğunu duyurdu. Diğer yandan Dacia’nın ECO-G serisinde 36.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faizin söz konusu olduğu açıklandı.

Markanın ağustos kampanya kapsamında, artan ödeme seçeneği ile müşterilerin yüzde 1,72’den başlayan faiz oranlarından faydalanabileceği duyuruldu. Kampanya ile artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için de Dokker modelinde 50.000 TL kredi için 12 ay vade seçeneği yüzde sıfır faiz uygulanacağı açıklandı.

Markanın ağustos ayı kampanyasına göre Sandero 84.900 TL, Duster 84.900 TL, Dokker 87.650 TL, Logan MCV 102.400 TL, Lodgy 107.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

FIAT’TAN KDV KADAR İNDİRİM DESTEĞİ

İtalyan üretici Fiat, ÖTV teşviklerinin sona ermesinin ardından 2019 model yılına ait Ducato, Pratico, Doblo Cargo ve Fiorino Cargo modelleri için KDV kadar indirim desteği sağladığını duyurdu. Ayrıca Fiat tarafından Fiorino ve Doblo’nun Combi versiyonlarında, geçtiğimiz ay devreye alınan “ÖTV Bizden” kampanyasının devam ettiği bilgisi verildi. Marka, kampanya duyurusunda Fiorino modelinin 69.900 TL’den başlayan fiyatlarla satış sunduğuna dikkat çekti.

FİAT’TAN EGEA VE PANDA'YA ÖTV DESTEĞİ

Fiat, ağustos sonuna kadar geçerli olacak otomobil satış kampanyası kapsamında, 2019’da satış başarısıyla adını duyuran Egea ve Panda modellerinde 13 bin TL’ye varan ÖTV desteği sunduğunu duyurdu. Bu kapsamda hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle Panda’nın 69.900 TL’den, Egea Sedan’ın ise 72.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi. Kampanya ile ayrıca Egea ailesinde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasının da hediye edildiği bilgisi var.

HONDA, YAZIN SON KAMPANYASINI BAŞLATTI

Japon otomobil üreticisi Honda, Civic ve CR-V modelleri için yazın son kampanyasını yaptığını duyurdu. Ağustos ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100.000 TL’ye kadar kredi imkânı sunduğunu açıklayan marka, kampanya kapsamında 12 ay vade seçeneği ile sağlanabildiğini açıkladı. Honda ayrıca ağustos ayına özel olarak 119.500 TL’den başlayan fiyatlarla Civic Sedan sahibi olanlara 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediye ettiğini duyurdu. Honda yine Civic Sedan modellerinde 50.000 TL’ye faizsiz 12 ay taksit imkânını kampanyasına eklediğini açıkladı.

Honda’nın ağustos kampanyasında CR-V için ise 100.000 TL’ye yüzde 0,75 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkânı bulunduğunu bildirdi. Marka ayrıca Honda Civic Sedan sahibi olanlara özel sunulacak olan +1 yıl garanti hediyesinin kişiye özel olduğunu ve otomobilin satışı halinde iptal olacağına dikkat çekti.

JEEP’TEN 15.000 TL TAKAS DESTEĞİ

Fiat çatısı altında üretim yapan Jeep, ağustos ayına özel olarak cazip takas ve kredi kampanyaları sunduğunu duyurdu. Kampanya dahilinde ay boyunca mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler için 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15.000 TL tutarındaki takas desteği açıklandı.

Ayrıca Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 75.000 TL için 18 ay vadeli yüzde 1,49 kredi kampanyasından da yararlanılabildiği bilgisi verildi.

Kampanyaya göre aynı takas desteği, standart olarak dört çeker özelliğine sahip Jeep Compass’larda ise 20.000 TL tutarında açıklanırken, kampanya süresince 100.000 TL için 12 ay vadeli yüzde 1,49 kredi ile satın alım imkânı da verilen detaylar arasında yer aldı.

KIA’DA YAZ FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

Güney Koreli otomobil üreticisi KIA, yaza özel kampanyalarına ağustos ayında da devam ettiğini duyurdu. KIA’nın ağustos ayı kampanyaları kapsamında Sportage 135.300 TL’den satışa sunulurken, dizel motor ve otomatik şanzımana sahip Elegance ve Cool paket yeni KIA Sportage ise 50.000 TL’ye 18 ay, yüzde 0,99 faiz seçenekleri müşterilere sunulduğu bilgisi verildi.

SPORTAGE 135.300 TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Aynı kampanya ile KIA’nın Sportage modelinin ağustos ayına özel hurda desteğiyle birlikte 135.300 TL’den satışta olduğunu bildirdi. Ayrıca, yeni KIA Sportage’ın dizel motor ve otomatik şanzımana sahip olan Elegance ve Cool paketleri ise 50.000 TL’ye 18 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneğinin olduğunun bilgisi verildi.

KIA CEED’LERDE 24.500 TL’YE VARAN İNDİRİMLER

KIA, üçüncü nesliyle mart ayında Türkiye pazarına sunduğu Ceed için de kampanya duyurdu. Marka bu ay Ceed’in benzinli ve otomatik şanzımana sahip paketinde hurda teşvikiyle birlikte toplamda 24.500 TL’ye varan indirim fırsatı sunulduğunu açıkladı.

KIA STONIC’DE 30.000 TL’YE 12 AY, 0,99 FAİZ VE 4 BİN TL İNDİRİM AVANTAJI

KIA, ağustos kampanyası ile Stonic modeli için bu aya özel olarak 30.000 TL’ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz ve ek olarak 4.000 TL indirim seçeneğini açıkladı. Markadan ayrıca ağustos ayı kampanyaları kapsamında KIA Bongo için 30.000 TL’ye 12 ay, yüzde sıfır faiz fırsatına ek olarak 5.000 TL indirim olduğu bilgisi verildi.

MERCEDES’TEN AĞUSTOS AYINA ÖZEL FIRSATLAR

Alman otomobil üreticisi Mercedes, ağustos ayına özel kampanyalar hazırladığını duyurdu. Mercedes’in otomobil kampanyaları ile C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranından yararlanılabildiği bildirildi.

Mercedes kampanya ile ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar yüzde 0,99 faizli geri ödeme seçeneği olduğunu açıkladı. Mercedes’in eski kasa CLA sahibi olmak isteyenler için 50.000 TL krediye 24 aya kadar yüzde 0 faiz, 36 aya kadar ise yüzde 0,49 faiz oranı sunması dikkat çekti.

RENAULT’DAN 1.500 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLER VE SIFIR FAİZ

Fransız üretici Renault, ağustos ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer aldığını duyurdu. Markanın ayrıca hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunduğu bildirildi.

Renault’un düzenlediği kampanya dâhilinde Clio HB 69.250 TL’den başlayan fiyat ve 1.500 TL’den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94.900 TL’den başlayan fiyat ve 2.000 TL’den başlayan taksitlerle, Captur ise 120.900 TL’den başlayan fiyat ve 2.500 TL’den başlayan cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunulduğu bildirildi. Marka ayrıca artan ödeme seçeneği kullanacak müşterileri için 1,73’ten başlayan faiz oranları olduğunu duyurdu.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen ticari model tercih edecek müşterilerde Kangoo, Master ve Trafic için 50.000 TL kredi, 12 ay vade için yüzde sıfır faiz seçeneği de bulunduğu verilen bilgiler arasında yer alıyor.

SEAT’TAN ATECA’YA ÖZEL BÜYÜK İNDİRİM

Volkswagen çatısından üretim yapan Seat, ağustos kampanyası kapsamında ilk SUV modeli olan Ateca’ya özel fiyat avantaj sunduğunu duyurdu.

Kampanya kapsamında Seat Ateca’nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonunu 207.600 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satın alınabildiği bildirildi. Marka 30.000 TL’ye varan tavsiye edilen indirimle gerçekleştirdiğini belirttiği bu kampanyanın 01-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılarda geçerli olduğunu bildirdi.

SUZUKI’DEN SIFIR FAİZ VEYA TAKAS DESTEĞİ

Japon üretici Suzuki, ağustos ayına özel cazip takas desteği ve sıfır faizli kredi imkânları sunduğunu duyurdu. Kampanya dahilinde Suzuki Swift için 40.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği veya 5.500 TL tutarındaki takas desteği olduğu bilgisi verildi.

Markanın SUV modeli olan Suzuki Vitara için ise 50.000 TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği veya 6.500 TL tutarında takas desteği olduğu açıklandı.

TOYOTA BELİRLİ MODELLERDE ÖTV FARKINI KARŞILIYOR

Japon otomobil markası Toyota, ağustos kampanyasında daha önce başlattığı özel vade ve faiz avantajları sürdürdüğünü duyurdu. Toyota bu sürdürülen kampanyanın yanı sıra, ağustos ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında belirli modellerinde ÖTV farkını da karşılayacağını açıkladı.

Toyota, ağustos ayı kampanyasında yeni Corolla’nın benzinli seçeneğini hurda indirimiyle birlikte 15.000 TL’lik fiyat avantajıyla satışa sunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Yaris’in benzinli seçeneği için 10.700 TL’ye varan indirim avantajlarının da devam ettiği bilgisi verildi.

Yaris’in 80.450 TL’den başlayan fiyatlarla, Yaris Hybrid’in ise hurda teşvikli 135.900 TL’den başlayan fiyatıyla müşterilerini beklediğini belirten marka, C-HR'ın benzinli versiyonunda hurda teşviki ile 12.000 TL’ye varan, C-HR Hybrid’de de ÖTV desteği ile 14.450 TL’ye varan indirim uyguladığını duyurdu.

Toyota, yeni Camry Hybrid modelinde de ÖTV farkına destek verdiğini ve kampanyaya indirimli fiyatlarla dâhil ettiğini duyurdu. Toyota’da ayrıca 2018 model 4x2 Hilux MT için, 40 bin TL’ye 12 ay vadede “0” finansman avantajının ağustos ayında da devam ettiği bilgisi verildi.

Markanın ağustos kampanyasında yüzde 1,39’dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleri takas imkânı da bulunuyor.

VOLKSWAGEN’DEN AĞUSTOS AYINA ÖZEL YILIN EN BÜYÜK İNDİRİMİ

Alman üretici Volkswagen’in ticari araç bölümü, tüm modellerinde ağustos ayına özel büyük indirim avantajları sunduğunu açıkladı.

Marka ağustos ayına özel kampanya süresince Caddy modellerinde 35.000 TL, Transporter’da 28.000 TL ve Amarok modellerinde ise 48.000 TL’ye varan indirim fırsatları sunduğunu bildirdi. Marka Crafter modellerinde, Panelvan tercih edenler için 35.000 TL, okul ve servis modelleri tercih edenler için ise 47.000 TL’ye varan indirimler yaptığını duyurdu.

VOLKSWAGEN’İN KAMPANYASI 31 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Volkswagen indirimlerin yanı sıra ticari araç modelleri için kredili alımlarda ağustos ayı boyunca yüzde “0” faiz kampanyasını da duyurdu. Volkswagen’in anlaşmalı kuruluşundan yapılacak 12 ay vadeli kredi kullanımlarında Caddy, Transporter ve Caravelle modelleri için 60 bin TL’ye, Amarok ve Crafter’ın okul ve servis modellerinde 150.000 TL’ye, Crafter’ın panelvan modelinde ise 100.000 TL’ye yüzde sıfır faiz uygulandığı bilgisi verildi.

Marka tarafından kampanya kapsamında yapılan indirimlerin ve kredi fırsatlarının 31 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.