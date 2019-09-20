Otomotiv ihracatında Avrupa rekoru

En fazla ihracat Almanya ve Fransa gibi dünya otomotiv devi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatta bir milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu. Motorlu kara taşıt ihracat listesinde1,5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı.