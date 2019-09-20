20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:39:08
Otomotiv ihracatında Avrupa rekoru
Otomobil firmalarının üretim üssü konumundaki Türkiye’den, ocak-haziran döneminde 170 ülkeye yaklaşık 13 milyar dolarlık motorlu kara taşıtı ihracatı yapılırken, dış satışlarda ilk sıraları sektörde önde gelen Avrupa ülkeleri aldı.
En fazla ihracat Almanya ve Fransa gibi dünya otomotiv devi Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. İhracatta bir milyar 615 milyon dolarla Fransa birinci oldu. Motorlu kara taşıt ihracat listesinde1,5 milyar dolarla Almanya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya üçüncü, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 804 milyon dolarla İspanya beşinci sırada yer aldı.
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