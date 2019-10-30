Otomotivde yeni düzen kuruluyor! Peugeot ve Fiat birleşiyor...

TM Dijital Haber Merkezi

İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi FCA (Fiat,Crysler) ve Fransız otomobil üreticisi PSA (Peugeot, Citroen, Opel) birleşme konusunda görüşmelerini doğruladılar. Görüşme piyasalarda olumlu algılanırken, FCA’nın hisselerinde hızlı bir değer artışı yaşandı. FCA’nın geçtiğimiz aylarda Renault ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlanmıştı.

OTOMOBİLDE YENİ DÜZEN KURULUYOR

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu birleşenin 50 milyar dolarlık Atlantik ötesi dünya devi oluşturması bekleniyor. Mantık evliliğini çoktan satın alan otomotiv piyasaları, her iki grubun ürün gamının güçlü ve zayıf noktaların birbirini tamamladığı yorumu yapıyor. Ayrıca bu birleşme ile Fiat’ın ürün gamında, Peugeot’un ABD’ye açılmada avantaj elde etmesi bekleniyor.