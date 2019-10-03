Oto satışları yüzde 100 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylül ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 100.67 artışla 35 bin 308 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 23.03 artışla 6 bin 684 adede yükseldi.