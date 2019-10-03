03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:56:57
Oto satışları yüzde 100 arttı
Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından, kamu ve özel bankaların da bireysel kredi faizlerini düşürmelerinin etkisiyle, eylül ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100.67 arttı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, eylül ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 100.67 artışla 35 bin 308 adede ulaşırken, hafif ticari araç satışları yüzde 23.03 artışla 6 bin 684 adede yükseldi.
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