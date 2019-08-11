Oto galericilere ikinci şans

Ticaret Bakanlığı’nın “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Şubat 2018’de yapılan düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerle galericiler sitesi gibi içinde ikinci el taşıt satışı yapılan toplu işyerlerine getirilen şartlara uyum sağlamaları için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmişti.

31 ARALIK SON GÜN

Söz konusu düzenlemeden bu yana geçen süre içinde işletme ve toplu işyerlerinin büyük bir kısmı yönetmelikte öngörülen şartlara uyum sağlayamadığından, Ticaret Bakanlığı’nca ticari hayatın sekteye uğramaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yeni yönetmelik değişikliğiyle işletme ve toplu işyerlerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilave uyum süresi tanındı.

METREKARE ŞARTI

Söz konusu düzenleme ikinci el otomobil satışı yapan işletmeler için, işyerinin en az 100 metrekare genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde olması, konut altında bulunmaması, temsile yetkili kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gibi şartları zorunlu kılıyor.