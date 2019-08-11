  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    263,6050
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Annesinin izinde Annesinin izinde
Etnik'Can' Etnik'Can'
Rakiplere ince gönderme Rakiplere ince gönderme
Oğulları rahatsız olmuş Oğulları rahatsız olmuş
'Öyle dans edilmez' 'Öyle dans edilmez'
15 Eylül'de evleniyor 15 Eylül'de evleniyor
Oteli icralık Oteli icralık
Beni nereden buldunuz? Beni nereden buldunuz?
Yıldız izdihamı Yıldız izdihamı
Bakan Kurum: Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı Bakan Kurum: Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Önce dinlendirin sonra dondurun Önce dinlendirin sonra dondurun
Ateşkese Hafter engeli Ateşkese Hafter engeli
Asıl ırkçı Hollywood! Asıl ırkçı Hollywood!
Ankara'da tank mermisi bulundu Ankara'da tank mermisi bulundu
Kanı yerde kalmadı Kanı yerde kalmadı
30 milyar dolar kasada kalacak 30 milyar dolar kasada kalacak
Oto galericilere ikinci şans Oto galericilere ikinci şans
Noterlerde yeni dönem Noterlerde yeni dönem
İncirde hedef 38 milyon dolar İncirde hedef 38 milyon dolar
7 milyon kişiye 8.3 milyar TL ödeme 7 milyon kişiye 8.3 milyar TL ödeme
Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Duşa girdi, çıktığında hayatının şokunu yaşadı Amasya'da, evlilik vaadiyle dolandırıcılık! Duşa girdi, çıktığında hayatının şokunu yaşadı
Oteller bayramda fulledi Oteller bayramda fulledi
Üniversiteler reklama değil Ar-Ge’ye para harcayacak Üniversiteler reklama değil Ar-Ge’ye para harcayacak
Primi yetmeyene SGK'dan iade Primi yetmeyene SGK'dan iade

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:25:06

Oto galericilere ikinci şans

İkinci el araç satışı yapanların mesleki yeterlilik ve yetki belgesi alması şartını içeren düzenlemenin yürürlük tarihi yıl sonuna kadar uzatıldı. 

Ticaret Bakanlığı’nın “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Şubat 2018’de yapılan düzenlemeyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerle galericiler sitesi gibi içinde ikinci el taşıt satışı yapılan toplu işyerlerine getirilen şartlara uyum sağlamaları için 13 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmişti. 

31 ARALIK SON GÜN

Söz konusu düzenlemeden bu yana geçen süre içinde işletme ve toplu işyerlerinin büyük bir kısmı yönetmelikte öngörülen şartlara uyum sağlayamadığından, Ticaret Bakanlığı’nca ticari hayatın sekteye uğramaması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yeni yönetmelik değişikliğiyle işletme ve toplu işyerlerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar ilave uyum süresi tanındı. 

METREKARE ŞARTI

Söz konusu düzenleme ikinci el otomobil satışı yapan işletmeler için, işyerinin en az 100 metrekare genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde olması, konut altında bulunmaması, temsile yetkili kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gibi şartları zorunlu kılıyor.

ABD ikiyüzlülükte sınır tanımıyor! YPG'ye Türkiye için söz verdiği ortaya çıktı...
Baykar ve Ukrspetseskport'tan ortak hamle
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredilerine rekor başvuru talebi!
Meteoroloji son dakika raporu! Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
Sokak ortasındaki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medyada 'Kemerin Ses Getirsin’ kampanyası büyük ilgi gördü
“Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak”
İçişleri Bakanı Soylu, trafik denetimine katıldı
Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğine getirildi
Pençe Harekâtı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Bebeğiniz için anne sütü ile gelen sağlık
Uçak ambulans Leo bebek için havalandı
Kayseri'de pazarlıkta kırdığı eli öpmeye gitti
Kurban eziyet değil ibadettir! Havasız bırakılan 5 kurbanlık danadan 1’i ölmek üzereyken kesildi
CHP'nin kovduğu işçiler bu bayram kurban kesemiyor
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!
54 yaşında Manisa-İzmir arası her gün koşuyor
Fenerbahçe, Zanka transferi açıkladı
Türkiye'de yüzülebilecek temiz plajlar
Başörtülü kadınlar, karikatürlerde nasıl yansıtılıyor? Ya cahil ya ev hanımı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ