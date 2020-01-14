Opel, Almanya'da 4.100 işçiyi çıkartacak
Peugeot'un başını çektiği PSA grubuna katılan Opel'den Almanya'da çalışan işçilerine kötü haber geldi. Satışların yavaşlamasını ve teknolojik gelişmeleri gerekçe gösteren Opel, Almanya'da 4.100 kişinin işine son vereceğini açıkladı. Kısa bir süre önce Fiat'ın içinde bulunduğu FCA ile birleşen PSA'dan işçi çıkartılmayacağı konusunda açıklamalar yapılmasına rağmen Opel'in bu yönde karar alması diğer markaların da işçi çıkarmasının gündeme gelebileceğine yorumlanıyor. Kısa bir süre önce İstanbul'da açıklamalar yapan Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği CEO'su Eric Mark Huitema, Avrupa'da 300.000'den fazla otomotiv işçisinin çıkarılabileceğini ifade etmişti.
TM Dijital Haber Merkezi
Avrupa'da beklenen işçi çıkarmalarına Opel kanadından başlandı. Kısa bir süre önce PSA grubuna katılan markanın Almanya'da çalışan 4.100 işçisi ile yollarını ayıracağı açıklandı. Dünya genelinde otomobil satışlarının düştüğü 2019 yılından sonra 2020 yılında da büyüme beklemeyen otomotiv markalarının daha fazla işçi çıkarma yoluna gitmeleri bekleniyor.
"REKAKET GÜCÜ ARTACAK"
2025 yılına kadar fabrikalarında 2100 pozisyonu kaldırması beklenen Opel'in 2029'da bu sayıya 2000 pozisyonu daha eklemesi bekleniyor. Alman markanın işçi çıkarmada Ruesselsheim, Eisenach ve Kaiserslautern'deki fabrikalara odaklanacağı açıklandı. Opel CEO'su Michael Lohscheller yaptığı açıklamada, “Bu düzenleme ile rekabet gücümüzü önemli ölçüde artırıyor” dedi.
HER 4 ÇALIŞANDAN BİRİ İŞİNDEN OLACAK
Opel'in 16.000'i Almanya'da olmak üzere yaklaşık 30.000 çalışanı bulunuyor. Yapılan işçi çıkarmalar ile Opel'in Almanya'da çalışan işçilerinin 4'te 1'i bu durumdan etkilenmiş olacak. 2017'de PSA grubuna katılan Opel'in Avrupa'da emisyon kurallarına uymak için çabaladığı konuşulurken, gelecek yıl Avrupa'nın çeşitli fabrikalarından işçi çıkarmaların devam edeceği konuşuluyor.
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