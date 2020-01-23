Ocak ayı otomobil kampanyaları

OPEL'DEN 2020'YE ÖZEL KAMPANYA

Peugeot'nun başını çektiği PSA’nın çatısı altında faaliyet gösteren Opel, 2020 yılına özel 20 ay vadeli, yüzde 0,49 faiz oranlı kampanya başlattığını duyurdu.

Ocak ayında Insignia modelinde ve yeni Astra HB modelinde kampanya kapsamında 120 bin TL’ye 20 ay vade için yüzde 0,49 faiz seçeneği sunuldu. Insignia modelinde bu ay fiyatların 249.900 TL’den başladığı bilgisi verilirken, yeni Astra HB modelinde 169.900 TL’lik fiyat etiketi açıklandı.

Markanın ticari modeli Combo'da ocak kampanyası kapsamında 128.900 TL’lik başlangıç fiyatı açıklanırken, tüm donanım seviyelerinde 6.700 TL’lik indirimin bu ay devam ettiği bildirildi.

Alman markanın SUV modellerinden Crossland X'da ise 159 bin 900TL’den başlayan fiyatlar açıklanırken ve kampanya kapsamında 60 bin TL’ye, 20 ay vade için yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği duyuruldu.

Opel'in Grandland X SUV modelinde bu ay 194.900 TL’den başlayan fiyatlar ve yine kampanya kapsamında 90.000 TL'ye 20 ay vade için yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

ASTON MARTIN'DEN 36 AY VADEYE YÜZDE SIFIR FAİZ

İngiliz otomotiv markası Aston Martin, Türkiye satışlarında fabrikası Aston Martin Lagonda’nın finansman desteği ile yeni bir kampanyaya imza attı. Bu kapsamda "sıfır" ve "ikinci el" tüm Aston Martin modellerine 36 ay "0" faiz taksitle sahip olmak mümkün olacak.

ÜCRETSİZ BAKIM DA VERİLİYOR

Marka bu kampanyaya özel sıfır araç satın alan araç sahiplerinin 5 yıla kadar genel bakım ücretlerinin Aston Martin Lagonda tarafından karşılanacağını bildirdi. Ayrıca yetkili bayi bünyesindeki 2. el araçlara ise uzatılmış garanti fırsatı olduğu kampanyaya eklenen detaylar arasına yer aldı.

JEEP, ŞUBAT AYINA SİPARİŞ ALIYOR

Fiat çatısı altında üretim yapan Jeep, kampanyalarını yeni yılın ilk ayında da sürdürdüğünü duyurdu. Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı Renegade sahibi olmak isteyenlere ön ödemeli satış gerçekleştiriyor. Araçlar şubat ayında teslim alınıyor.

COMPASS’TA 20.000 TL’LİK İNDİRİM!

Ocak ayı boyunca Jeep’in öne çıkardığı ikinci model Compass oldu. 2019 model yılına ait Compass versiyonlarında anahtar teslimde 20.000 TL’lik indirim yapıldı.

FAİZ KAMPANYASINA DEVAM EDİYOR

Güney Koreli üretici Kia, ocak ayında birçok modelinde faiz kampanyası uygulamaya devam ettiğini duyurdu.

Marka Sportage’da 50.000 TL’ye 18 ay taksit ve yüzde sıfır faiz avantajı sunarken; Ceed, Picanto, Stonic ve Rio modellerinde 30.000 TL’ye 15 ay yüzde 0,59 faiz, Bongo'da ise 30.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz kampanyasının ocak ayında devam ettirdiğini açıkladı.

Kia’nın aralık ayının son günlerinde Türkiye pazarına sunduğu XCeed ise ocak ayında 248.900 TL’lik lansman fiyatıyla satılıyor.