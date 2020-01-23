  • Bist 100
    122765
  • Dolar
    5,9323
  • Euro
    6,5795
  • Altın
    296,3400
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer ettiğini açıkladı Yukatel Denizlispor, Özgür Çek'i transfer ettiğini açıkladı
Rumlarda büyük panik: Bilgiler Türkiye'nin elinde! Rumlarda büyük panik: Bilgiler Türkiye'nin elinde!
Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı? Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın sevgilisi var mı?
Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi Sivasspor kupada Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de çeyrek finale yükseldi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti: Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor
Ocak ayı otomobil kampanyaları Ocak ayı otomobil kampanyaları
Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri nasıl öğrenilir? 2020 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor Angela Merkel yarın Türkiye'ye geliyor
Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral Marca'dan İsmail Köybaşı haberi: 1 günlük kral
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 1 terörist sınır dışı edildi
Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti Bakan Kasapoğlu, Şenol Güneş'i ziyaret etti
NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız
Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde salgın paniği: 'Kırmızı alan' kapatıldı
Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı Esed ve Rus uçakları İdlib'in Eriha ilçesini vurdu: 6'sı çocuk, 8 sivil yaralandı
2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak? 2020 LGS örnek sorular yayınlandı mı? MEB 2020 LGS Ocak ayı örnek sorular ne zaman yayınlanacak?
Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde Tüketicilerin maddi durum beklentisi 9 ayın zirvesinde
TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız TİM Başkanı Gülle: 'Turkey' yerine bundan sonra 'Türkiye' kullanacağız
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi Terör örgütü PKK'nın inleri deşifre edildi
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm' Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'
Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi Türkiye'de insansız hava araçlarını silahlandırmaya yönelik iş birliği hayata geçirildi
Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan şirket çalışanları emekletildi: Yemin ederim, ben sorumluyum
Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi Palu Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Müebbet hapis talebi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 15:40:09 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:46:42

Ocak ayı otomobil kampanyaları

Ocak ayına kampanyalarla girdik. İşte bu ay kampanya duyuran markaların açıklamalarını sizin için derledik.

OPEL'DEN 2020'YE ÖZEL KAMPANYA

Peugeot'nun başını çektiği PSA’nın çatısı altında faaliyet gösteren Opel, 2020 yılına özel 20 ay vadeli, yüzde 0,49 faiz oranlı kampanya başlattığını duyurdu.

Ocak  ayında Insignia modelinde ve yeni Astra HB modelinde kampanya kapsamında 120 bin TL’ye 20 ay vade için yüzde 0,49 faiz seçeneği sunuldu. Insignia modelinde bu ay fiyatların 249.900 TL’den başladığı bilgisi verilirken, yeni Astra HB modelinde 169.900 TL’lik fiyat etiketi açıklandı.

Markanın ticari modeli Combo'da ocak kampanyası kapsamında 128.900 TL’lik başlangıç fiyatı açıklanırken, tüm donanım seviyelerinde 6.700 TL’lik indirimin bu ay devam ettiği bildirildi.

Alman markanın SUV modellerinden Crossland X'da ise 159 bin 900TL’den başlayan fiyatlar açıklanırken ve kampanya kapsamında 60 bin TL’ye, 20 ay vade için yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği duyuruldu. 

Opel'in Grandland X SUV modelinde bu ay 194.900 TL’den başlayan fiyatlar ve yine kampanya kapsamında 90.000 TL'ye  20 ay vade için yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

ASTON MARTIN'DEN 36 AY VADEYE YÜZDE SIFIR FAİZ

İngiliz otomotiv markası Aston Martin, Türkiye satışlarında fabrikası Aston Martin Lagonda’nın finansman desteği ile yeni bir kampanyaya imza attı. Bu kapsamda "sıfır" ve "ikinci el" tüm Aston Martin modellerine 36 ay "0" faiz taksitle sahip olmak mümkün olacak.

ÜCRETSİZ BAKIM DA VERİLİYOR

Marka bu kampanyaya özel sıfır araç satın alan araç sahiplerinin 5 yıla kadar genel bakım ücretlerinin Aston Martin Lagonda tarafından karşılanacağını bildirdi. Ayrıca yetkili bayi bünyesindeki 2. el araçlara ise uzatılmış garanti fırsatı olduğu kampanyaya eklenen detaylar arasına yer aldı.

JEEP, ŞUBAT AYINA SİPARİŞ ALIYOR

Fiat çatısı altında üretim yapan Jeep, kampanyalarını yeni yılın ilk ayında da sürdürdüğünü duyurdu. Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı Renegade sahibi olmak isteyenlere ön ödemeli satış gerçekleştiriyor. Araçlar şubat ayında teslim alınıyor.

COMPASS’TA 20.000 TL’LİK İNDİRİM!

Ocak ayı boyunca Jeep’in öne çıkardığı ikinci model Compass oldu. 2019 model yılına ait Compass versiyonlarında anahtar teslimde 20.000 TL’lik indirim yapıldı.

FAİZ KAMPANYASINA DEVAM EDİYOR

Güney Koreli üretici Kia, ocak ayında birçok modelinde faiz kampanyası uygulamaya devam ettiğini duyurdu.

Marka Sportage’da 50.000 TL’ye 18 ay taksit ve yüzde sıfır faiz avantajı sunarken; Ceed, Picanto, Stonic ve Rio modellerinde 30.000 TL’ye 15 ay yüzde 0,59 faiz, Bongo'da ise 30.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz kampanyasının ocak ayında devam ettirdiğini açıkladı.

Kia’nın aralık ayının son günlerinde Türkiye pazarına sunduğu XCeed ise ocak ayında 248.900 TL’lik lansman fiyatıyla satılıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ