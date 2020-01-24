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24 Ocak 2020 Cuma 12:28:08 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:43:49

Musk, Tesla'dan voleyi vurdu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın değeri dört ayda iki kat artarak 100 milyar doları geçti. Alman otomobil devi Volkswagen'in değerini geçen Tesla, Japon otomobil devi Toyota'dan sonra dünyanın en değerli ikinci markası oldu. Şirket değerinin bu seviyede kalması durumunda şirketin başındaki isim olan Elon Musk'a 346 milyon dolar prim verilecek.

TM Dijital Haber Merkezi

Hisse senetleri 579,51 dolar ile en yüksek seviyesine ulaşan Tesla'nın piyasa değeri 104.5 milyar dolara ulaştı. Böylece ABD'li üretici, Alman otomobil devi Volkswagen'in 100 milyar dolarlık değerini aşarak dünyanın en değerli ikinci otomobil markası oldu. Tesla'nın önünde 230 milyar dolarlık piyasa değeri ile Japon otomobil devi Toyota var. Hisselerin yükselmesinden en fazla memnuniyet duyan isimlerin başında şirketin üst yöneticisi Elon Musk geliyor. Şirket bu değerde kalırsa Musk daha önce yönetimle yaptığı anlaşma kapsamında 346 milyon dolar prim alacak.

ÇİN FABRİKASI YATIRIMCILARIN İŞTAHINI AÇTI

Son dönemde dünyaya yayılan çevre hassasiyeti, kanunlara, otomobillerin karbon emisyonlarının düşmesi şeklinde yansımıştı. Bu konuda en hazırlıklı otomobil markası olan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir yandan Çin'de fabrika açmış, bir yandan da Berlin'de fabrika hazırlıklarına girişmişti.

Rüzgarı arkasına alan ünlü marka özellikle son dört ayda değerini ikiye katladı. Almanya'da fabrika yeri alan Tesla'nın değerinin Alman otomobil devi Volkswagen'i geçmesi ise yerleşik otomobil üreticilerini iyice endişelendirmiş durumda.

TESLA'NIN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Geçen yıl satışlarını yüzde 50 artıran Tesla'nın 2025 yılında 3 milyon adet araç satması bekleniyor. Toyota'nın 2019'un 11 ayında 9 milyon araç sattığını, Volkswagen'in 2019'da 10.97 milyon araç ürettiğini not olarak belirtmek gerekir. 

Uzmanlar Tesla'nın asıl sıçramayı Çin'de açılan fabrikanın sağladığı görüşünde birleşiyor. Üretim kapasitesi yanında dev bir pazar olan Çin'de Tesla'nın satışlarını önemli düzeyde artırması bekleniyor. Tesla'nın değerinin Ford ve General Motors'un toplam değerinden fazla olduğunu son not olarak verebiliriz. 

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