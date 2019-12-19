Mercedes, Türkiye için dizel kartını açtı

TM Dijital Haber Merkezi

Tüm dünya elektrikli otomobil konuşurken, Alman üretici Mercedes’ten kritik bir Türkiye adımı geldi. 2018 ve 2019’da satışların en fazla düştüğü lüks segmente hitap eden marka, 2020’den farklı bir sonuç almak için E serisine 1.6 dizel otomatik seçeneğini ekledi. Markadan bugün yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2020'den itibaren Mercedes E Serisi 1.6 dizel otomatik seçeneği ile alınabilecek. Markanın açıklamasında 1.6 dizel için belirlediği fiyat ve satışa çıkacak versiyonun özellikleri dikkat çekti.

C SERİSİ İLE AYNI STRATEJİ

Alman üretici, satışlarının düştüğü geçmiş yıllarda C serisini 1.6 dizel seçeneği ile satışa çıkarmış ve önemli bir satış başarısı elde etmişti. Markadan bugün yapılan açıklamaya göre; E Serisi’nde 1 Ocak itibarıyla kullanılacak olan 1.6 dizel motor, 160 HP gücünde olacak ve 9 ileri G-Tronic otomatik şanzıman bu motora eşlik edecek. Fabrika verilerine göre şehir içinde 4.7 litre tüketimi olan bu motorun şehir dışı kullanımında 100 km’de ortalama yakıt tüketimi 4.2’ye kadar düşüyor.

İŞTE E SERİSİ 1.6 DİZEL FİYATI

Mercedes E Serisi, 1.6 lt dizel otomatik şanzıman ocak ayından itibaren 491.700 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacak.

Teknik özellikler:

E 200 d

Silindir adedi/dizilimi: 4/Sıralı

Şanzıman: (Otomatik) 9G-TRONIC

Silindir hacmi (cc): 1.597

Maksimum güç (kW/hp): 118/160

Maksimum tork (rpm/ maks. tork): 3800/360

Yakıt tüketimi NEFZ (lt/100 km) karma: 4,7-4,2

CO2 Emisyon salınımı karma (gr/km): 123-110

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 8,4

Maksimum hız (km/s): 226