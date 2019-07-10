  • Bist 100
    98585.3
  • Dolar
    5,6826
  • Euro
    6,3973
  • Altın
    257,8190
İstanbul
20 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı
Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü
İngiliz ilaç şirketine 'Pfizer' için AB onayı İngiliz ilaç şirketine 'Pfizer' için AB onayı
Meteoroloji Marmara için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji Marmara için sağanak yağış uyarısında bulundu
Taylor Swift en çok kazanan 100 ünlü listesinde birinci oldu Taylor Swift en çok kazanan 100 ünlü listesinde birinci oldu
300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu 300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu
Manisa'da palet fabrikasında yangın Manisa'da palet fabrikasında yangın
Kayserispor'dan bir transfer daha! Kayserispor'dan bir transfer daha!
Yemen hükümetinden BM'ye 'Husilerin idam kararlarını engelleyin' çağrısı Yemen hükümetinden BM'ye 'Husilerin idam kararlarını engelleyin' çağrısı
Husilerden Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki karargaha saldırı Husilerden Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki karargaha saldırı
BM'den Myanmar hükümetine 'Arakanlı Müslümanlar' çağrısı BM'den Myanmar hükümetine 'Arakanlı Müslümanlar' çağrısı
'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır' 'İran, diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bırakmıştır'
BM, Fransa ve BAE'den 'Libya'daki füzelere' ilişkin açıklama bekliyor BM, Fransa ve BAE'den 'Libya'daki füzelere' ilişkin açıklama bekliyor
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz
Mercedes A Sedan, Akşam Araba Pazarı’na konuk oldu Mercedes A Sedan, Akşam Araba Pazarı’na konuk oldu
Washington Post'tan Selman’a: Yeni Saddam Hüseyinimiz Washington Post'tan Selman’a: Yeni Saddam Hüseyinimiz
FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası FETÖ sanığı SAT'çılarla "mahrem imamları"nın davası
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye geldi ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye geldi
TMO 231 personel alımı için başvurular başladı! İşte başvuru işlemi ve şartları TMO 231 personel alımı için başvurular başladı! İşte başvuru işlemi ve şartları
THY'nin ikinci 'rüya uçağı' İstanbul'a geldi THY'nin ikinci 'rüya uçağı' İstanbul'a geldi
Salih Uçan'dan iki yıllık imza! İşte yeni takımı Salih Uçan'dan iki yıllık imza! İşte yeni takımı
Muğla'da orman yangını Muğla'da orman yangını
Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali Fed Başkanı Powell'dan faiz indirimi sinyali

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:29:13 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:32:08

Mercedes A Sedan, Akşam Araba Pazarı’na konuk oldu

Araba pazarlarının en gözde modellerinden olan Mercedes’in A serisine yeni eklenen sedan seçeneğini bu hafta Akşam Araba Pazarı Video bölümü için deneyimleme şansı bulacağız. Bu deneyim öncesinde bize gelen mesajları, bu süreçte ilk günü ve ilk izlenimlerimizi de sizinle ayrıca paylaşmak istiyoruz. Sosyal medyada hangi gruplara dahil olduk? Mercedes kullanıcıları bize hangi mesajları gönderdi? Mercedes A Sedan öncesinde hangi ilanlara baktık? Türkiye’de yapılan testler arasında ilk olacak hangi uygulamayı yapacağız? Bu yazı ile bu soruları cevaplıyor olacağız.

TM Dijital Haber Merkezi

Mercedes A sedan deneyimi öncesinde ilk olarak bu aracı satın almış kişilere ulaşmak istedik ve bunu iki noktada başardık. Birincisi Mercedes A-B-C serisi kullanıcıların sosyal medya üzerinde kurdukları kapalı gruplara üye olduk. İkincisi, Mercedes Sedan Türkiye’ye daha yeni geldiği için internette Hatchback kardeşinin ilanını bulup onunla konuşma yaptık. İşte bunlardan edindiğimiz ilk bilgiler ve bugün teslim aldığımız Mercedes A Sedan hakkındaki hazırlıklarımız ve ilk izlenimlerimiz…

SESLİ KONTROLÜ İLK GÜN VERİMLİ KULLANAMADIK

Mercedes A Sedan için video çekenleri sosyal medyada kolayca bulabilirsiniz. Bu sayede çok şey öğrenmeniz mümkün ama bizim daha çok araştırdığımız bu otomobil hakkında nelere dikkat edildiğine baktık.

Mercedes’in iç mekânından ve arka planından etkilenen paylaşım sahipleri dikkat çekerken burada en çok bu otomobilin teknoloji anlatımı dikkatimizi çekti. Bu hafta için ilk yaptığımız şey, otomobille telefonu eşleştirmek oldu. Ses kontrolünden ilk günde çok fazla tat alamasak da bunu zorlamaya devam edeceğiz.

Teknoloji kullanımı, orta konsolda yatay konumlanan göstergeyi de ayrıca incelemeyi gerektiriyor. Şimdiye kadar dokunmatiklerine alışma sürecini tamamlayabilmiş değiliz ama Mercedes’in hem vites konumu olarak alıştığımız orta konsola, hem direksiyona, hem de ekrana dokunmatik koymasının ilk aşamada bolluk hissi verdiğini söyleyebiliriz. Bunlardan hangisini daha rahat kullanabilirsek onunla yürüyeceğiz, ama şimdilik hepsini sırayla deniyor olacağız.

Bunun dışında sesle kontrolde şimdilik sadece “Radyoyu aç” kısmını rahat işlettiğimizi söyleyebiliriz. Otomobil, birkaç denemeden sonra telefonla rahat eşleşti ve görüşme yapma imkânı da bulduk. Burada çok fazla sorun beklemiyorduk ama bakalım yolda nasıl sonuçlar verecek?

Ayrıca geri görüş kamerası ve yanaşma uyarıları şimdiye kadar iyi çalıştı. Otomobile alışınca bunları kapatmak isteyebiliriz, belki de uyaranlara alışırız.

SATAN ADAMA SORDUK: NEDEN SATIYORSUN?

Mercedes A Hatcback ilanı vermiş bir kişiyi arama fikrini, “damdan düşene sor” düsturu ile edindik. Mercedes A Sedan satışa yeni geldiği için yakın tercihi en yüksek modelli olanı ve en az kullanılmış olanı hedefleyip internette arama yaptık.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulduğumuz bir ilana telefon edip bilgi edindik. Otomobil sahibi olan kişiye neden sattığını sorduk. Otomobille bir sorunu olmadığını, bir başka model almak istediğini söyledi.  Mercedes A 180’ini satan şahıs ilana “2010 Range Rover Sport” ile takas edebileceğini yazmıştı. Bu noktada, otomobilin biraz daha yüksek olmasını istediği izlenimi edindik.

Bu telefon görüşmesini yaptığımız sırada tarih 25 Haziran’dı ve otomobil 11 Haziran’dan beri ilandaydı. Aracı Beylikdüzü’nde uygun bir ortamda göremedik ama ara ara kontrol ettik ve 5 Temmuz’da ilan linkini tekrar kontrol ettiğimizde ilan yayından kalkmıştı.

Otomobilin ilanda yazılana göre model yılı 2017 iken kilometresi 19.500, fiyatı ise 175.000 TL idi. Satıcının mesleğini sorduğumuzda, gayrimenkul ile uğraştığını öğrendik. Bu durum, otomobilin bir nakit dönüşüm aracı olmasının etkili olabileceğini akla getiriyor. Bunu aşağıda bir ünlü örneği ile açıklamaya çalışacağız.

ALIM SATIM ARASINDAKİ FARKA BAKIYORLAR

Otomobil araştırması yaparken benzer modelleri alan gruplara kayıt olduk. Onlardan lastik tercihlerine ait notlar ağırlıklı olarak geldi. Sosyal medyadan yapılan dönüşlerde “Süspansiyon ve lastiklerin durumunu konuşmak gerekiyor.” diyen Mustafa Bey, otomobilin biraz daha yerden yüksek olmasını, runflat lastiklerden vazgeçilmesi ve başka çözüm bulunması mesajını verdi.

Bu lastik ve süspansiyon mesajları dışında sosyal medyadan bize ulaşan İsmail Bey, servis bakım fiyatlarını gündeme getirmemizi istedi. Bu yazıyı yazarak ilk olarak bunları gündeme taşıyoruz ama test sürecinde bunlara ayrıca dikkat edeceğiz.

Bunların dışında otomobilin fiyatı konusunda şimdiye kadar bir yorum gelmemesi dikkatimizi çekti. Bu noktayı, bir videosunu izlediğimiz araba sevdalısı bir ünlünün yorumu önemli ölçüde kapattı. Çok pahalı arabaları nasıl aldığını soran sunucuya cevap veren ünlü, satın aldığı otomobilin ikinci elde kaça gittiğine baktığını söyledi. Ünlü, formülünü şöyle açıklıyordu:

“1 milyon dolara aldığım arabayı bir yıl sonra 800 bin dolara satabiliyorsam bu arabayı kullanmanın bana maliyeti 200 bin dolardır. 1 milyon dolara satabiliyorsam da bu otomobil için hiç para harcamış olmam. 300 bin dolara satmak gerekiyorsa, zaten almam.”

OTOMOBİL TESTİNDE BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ

Mercedes A Serisi Sedan için Akşam Araba Pazarı Video bölümünde çok özel bir yol planı hazırladık. Otomobili hem uzun yolda hem de şehir içinde test ederken, farklı test noktalarına dikkat edeceğiz. Bu noktada ilk yapacağımız test, bu otomobilin şehir içinde kullanımı olacak.

Bunun için bu akşam TürkMedya’nın Beylikdüzü servisini kullanan arkadaşlarımızı akşam çıkışı evlerine bırakacağız. İkinci uygulamamız ise, yarın yapacağımız İstanbul-Ankara arasında uzun yol testi olacak.

Devamında, şimdiye kadar yapılmamış bir uygulamaya imza atacağız. O test-deneyim-uygulama gelecek günlerde bu sayfalarda olacak. Bizi sosyal medyada #AkşamArabaPazarıVideo etiketiyle veya aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarından takip ederek bu uygulamaya ilk siz şahit olabilirsiniz.

https://twitter.com/aksamarabapazar

https://www.facebook.com/aksamarabapazari/

https://www.instagram.com/aksamarabapazari/

Meteoroloji Marmara için sağanak yağış uyarısında bulundu
Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis: İltica hakkı olmayanları iade edeceğiz
Taylor Swift en çok kazanan 100 ünlü listesinde birinci oldu
Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye geldi
300 saatlik kamera kaydı izlendi, kayıp kadın bulundu
Vatandaşa 'Sadece Şeyma' kitabı hakkındaki düşüncelerini sorduk
TMO 231 personel alımı için başvurular başladı! İşte başvuru işlemi ve şartları
THY'nin ikinci 'rüya uçağı' İstanbul'a geldi
Trump, İran'ı yine yaptırımla tehdit etti
Son Dakika: Manisa'da korkunç kaza! Otobüs ve minibüs çarpıştı
Libya'da General Hafter'e ait üste Fransız füzeleri bulundu
Yusuf Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Doğu Akdeniz cephesinde yeni gelişme
"S-400'ün alınması Erdoğan'ın diplomatik becerisini gösteriyor"
Türkiye'nin 10. şehir hastanesi açılıyor
Muğla'da ölü balina kıyıya vurdu
'AB’nin bize yönelik attığı adım ters teper'
İki yıl sonra gelen itiraf: "Başbakanın kedisini ben öldürdüm"
İçişleri Bakanı Soylu'dan köşe yazısına tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ