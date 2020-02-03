Megane makyajlı yüzü ile karşınızda

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa otomobil pazarında elektrik hareketliliği devam ederken Renault'un Türkiye'de ürettiği Megane modelinde de önemli bir gelişme yaşandı. Megane modelinde dışarıda hafif bir makyaja giden marka, iç mekanı tamamen güncelledi.

Model gamına şehir içinde 65 km'yi elektrikli modeller gibi giden şarj edilebilir hibrit seçeneğini ekleyen Megane'nin iç mekanda kullandığı dev ekranlar dikkat çekti.

Formula 1'den kazandığı enerji geri kazanımı teknolojisini ürünlerine aktardığına dikkat çeken Renault'un hibrit modellerle Avrupa'nın karbon hassasiyetini aşmaya çalışacak.

Modelin iç mekanda önemli bir güncelleme yaptığı gözlemlenirken, otomobilin orta konsoluna konumlandırılan 10.2 inç ekran kullanımı dikkat çekti.

Yenilenen modelin Türkiye satışıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Renault Megane'nin güncel detayları