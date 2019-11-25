LPG’li Fiorino satışa sunuldu

Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan versiyonun adı “Fiorino Eko” oldu. Fiorino Eko ismini, zararlı gazların salınımını azaltan, böylelikle ekosistemi koruyan yönüyle ve kullanım maliyetleri açısından ekonomik bir araç olmasından alıyor.

TEK TUŞLA "EKO" OLACAK

Yüksek güvenliğe sahip Fiorino Eko, Fiat Professional garanti şartları kapsamında, 3 yıl - 150 bin kilometre garantisiyle yollara çıkıyor. Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş Fabrikası’nda özel olarak tasarlanmış “Eko Butonu” sayesinde, benzinden LPG’ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor. Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek Fiorino Eko’da fonksiyonel yakıt dolum noktasıyla yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

Fiorino Eko’yu, bu ay sonuna kadar satın alanlara bir yıl boyunca Aygaz/Mogaz'dan toplamda 3 bin 500 TL’ye kadar olan otogaz alımlarında yüzde 20 indirim bulunuyor. Öte yandan, mevcut kredi kampanyasıyla 70 bin TL, 36 ay vadeye kadar yüzde 0.49 faizli kredi seçeneği sunuluyor.