Koronavirüs otomotiv devlerine de darbe vurdu

TM Dijital Haber Merkezi

Çin'in yükselen ekonomisine ABD ile olan ticaret anlaşmazlığı sonrası önemli bir darbe de ölümcül koronavirüsten geldi. Şimdiye kadar 170 can alan koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son olarak ülkelere "alarmada olun" mesajına neden oldu. Çin'de bulunan dev fabrikaları için üretime ara verme kararı alan markalara Toyota da eklendi. 9 Şubat'a kadar üretimi durdurma kararı alan Japon otomobil üreticisinin yanı sıra Peuogeot, Opel, Citroen'in içinde bulunduğu PSA ve Renault- Nissan ittifakı da üretime ara vermişti.

BÜTÜN DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 6 bin 65 koronavirüs vakasının teyit edildiğini, 132 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi, salgının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

CAN KAYBI 170'E ÇIKTI

Ghebreyesus'un açıklamasından sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı. Komite, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yeniden toplanacak.