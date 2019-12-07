Kışın otomobil kullanma teknikleri ve mühim tavsiyeler

TM Dijital Haber Merkezi

2019’un son günlerine geldiğimiz şu günlerde kurak bir sonbahar-kış dönemi geçiriyoruz. Ortada kış alameti kar görünmemesine rağmen hava sıcaklıkları yer yer 4 derecenin altına düşmeye başladığında, otomobil kullanımında dikkat etmemiz gereken yeni durumlar ortaya çıkar. Bunlardan biri de araçta takoz bulundurma zorunluğudur. Son zamanlarda pek gündem gelmese de takozun yerini tutacak kışın araçtaki yerinin ayrı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. İki takozun durduracağı vereceği güvencenin tam karşılığı bir teknoloji henüz üretilmedi. Bu çerçevede kışın soğuk havalarında almanız gereken önlemleri ve araç sürerken uygulanması tavsiye edilen teknikleri sizin için bir araya getirdik.

ÖNCE HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM

Kışın hava şartlarına uygun lastiklerin takılı olması, otomobilinizin bakımlarının tam olması yola çıkmanın olmazsa olmaz ön şartıdır. Kış lastikleri, kar zinciri ve çekme halatı başa iş gelmeden kıymeti anlaşılmayan masraflardır ama yolda kaldığınız zaman incecik bir halatın olmaması, size çok daha fazlasına mal olacaktır.

Otomobilinizin sileceklerin suyuna ekleyeceğiniz antifriz, motorunuza yaptıracağını küçük bir ön bakım kışı daha sorunsuz geçirmenizi sağlayabilir.

Bunun dışında yola çıkmadan önce tüm camların ve aydınlatma ekipmanlarının temizliğinden emin olunmalıdır.

Kışın kullandığınız kalın paltoların, ayakkabıların sürüş tarzınıza etki edeceğini unutmayın. Ani reaksiyonlarınızda doğru hareketleri bu giyim tarzınızla yapmaya hazırlıklı olun. Unutmayın botunuzla yapacağınız bir frenlemenin şiddeti farklı olacaktır.

Ayrıca karlı ve çamurlu bir ortamdan aracınıza binerken ayakkabılarınızı olabildiğince temizlemeniz, ayağınızın pedallardan kayma ihtimalini azaltacaktır.

Günümüzde araçların büyük bölümü klimalı ve araç içine girildiğinde hızlı şekilde camların buğusunu çözebiliyor ama burada kural bütün camların görüş açısına engel olmayacak şekilde buğusuz ve temiz olmasıdır.

Hangi tür aracınız olursa olsun gaza basmadan evvel bütün açıların temiz olduğundan emin olun.

Kışın kullanılması tavsiye edilen lastikler dışında unutulmaması gereken bir detay daha vardır. Lastiklerinizin diş derinliği… Kışın kullandığınız lastiklerin size yola bağlayan en önemli kısmı zemin kısmıdır. Bu kısmın aşınmış olması, lastiğin diş derinliğinin 4 mm altına inmiş olması size tehlikeli bir yola sokacaktır.

Kışın hazırlıklı olunması gereken konulardan biri de aküdür. Akünüzün bu günlerde sağlıklı çalıştığından emin olmanız yaz aylarına göre daha önemlidir. Modern otomobillerde akülere yaz kış çok iş düşerken, kışın aracınızın çalışması için aküye daha kritik iş düşer. Yeni nesil akülerde sıcaklık farklılıkları büyük bir verim farklılığı yaşamasa da kışın akü kapasitesi ve verimliği dalgalanma yapar. Bu durumlarda akünüze küçük bir kontrolden geçirmeniz elektrik nedeniyle yolda kalmamanızı sağlayacaktır.

Bunun dışında aracınızda bulunabilecek buz temizleyici, zor patinajlarda yola atılacak bir miktar tuzun faydasını mutlaka göreceksiniz.

SICAKLIKLAR VE YOL ŞARTLARI

Lastik üreticilerinin tavsiyelerine göre, sıcaklıklar 7 derecenin altına geldiği zaman kış lastiklerine geçmek gerekiyor. Hava sıcaklıklarına bakıldığı zaman ise 4 dereceden aşağı düştüğünde sabah buzlanmaları, gizli buzlanma ve soğu hava şartlarının otomobilinize olan etkileri belirginleşiyor. Burada yapılması gerekenler durum zora girmeden önlem almaktır. Kış için lastik kullanmak yanında sürüş zamanlarınızı hava sıcaklığına ve tratif yoğunluğuna göre ayarlamanızda fayda vardır.

KULLANIM ÖNGÖRÜLÜ OLMALI

Kış şartlarında otomobilinizin size imkan verdiği ölçüde sürüş yaparken, sizin trafik, soğuk hava ve kötü sürücü öngörünüz size kazalardan uzak tutmak için en önemli faktördür. Yaz şartlarındaki otomobil kullanımınızla kış şartları arasında elbette bir fark olacaktır. Burada yapılması gereken kullanım reflekslerini kışın donma riski olan yollara adapte etmek, gizli buzlanma ve ani trafik sıkışıklığında serinkanlı davranmaktır.

ARACINIZDA KAYMAYA BAŞLAMIŞSA

Otomobilizin çekiş sistemi kaymanın nasıl olacağını belirleyen en önemli unsurdur ama kış aylarında zemin şartları sizi istemediğiniz kaymalara götürebilir. Bu durumda aracınızın gazından ayağınızı çekmeniz, araç yolu bulunca yolu hissederek gaza basmanız önemlidir. Burada aracınızın savrulma durumuna göre ters yönde ve kontrollü direksiyon hareketi yaparak araca yolu buldurmanız önemlidir. Otomobili kullanımızın kaymaya tepki verecek kadar kontrolü olması gerekirken, ani hareketlerden kaçınmalısınız. Soğuk havalarda çamur birikmelerinin oluştuğu yol kenarları kaygan bir bölge oluşturur. Buraya girildiğinde hızın düşürülmesi, ani direksiyon ve fren hareketlerinden çekinilmesi gerekir.

YAZ-KIŞ ÖNEMLİ KONU; TAKİP MESAFESİ

Kışın takip mesafesinin kıymetini anlamak ve anlatmak daha kolaydır. Yolda olabilecek sıkıntılara ve başka sürücülerin hatalarına karşı kışın iki araç arasında takip mesafesin arttırılması, en az 4 saniyenin bırakılması önerilmektedir. Bu sürede öndeki aracın yapmış olduğu ani durumlara karşı vakit kazanmış olacaksınız. Takip mesafesi sizin aracınızın hızının yarısı olarak tanımlanır. (90 km giden araç için 45 metredir) Tehlikeli madde taşıyanlar için bu mesafe 50 metrenin altında olmamalıdır.

DOLU BİR DEPO VE YEDEK LASTİK

Kar yağdığı ve trafik yoğunluğu artığı zaman aracınızın klima kullanımıyla ve dur-kalklarıyla birlikte yakıt tüketimi artacaktır. Özellikle İstanbul trafiğinde yoğun yağışlı bir trafiğe yakalandığınız zaman deponuzun dolu olması önemli olacaktır. Bu gibi durumlarda telefon şarjınızın da tam dolu olması kötü bir deneyimin önüne geçecektir. Ayrıca yedek lastiğin sağlamlığını, ilk yardım çantasının tam olmasını aracınıza binmeden mutlaka kontrol edin.

TAKOZ VE EL FRENİ

Kışın belki yapılabilecek en uç tavsiye araçta en az iki takoz bulunmasını önermek olacaktır. Kışın yolda araçlar kaymaya başladığı zaman en son teknoloji otomobillerin bile kaymasını en iyi önleyecek tedbir iki takoz olacaktır. Yolda kaldığınız zaman aracınızın kayan bölgeden çıkmasında takoz kullanılarak yapılacak destek bir çekici çağırmaktan hem ucuz hem hızlı bir çözüm olacaktır.

Diğer taraftan eski tip el freni çekilen otomobillerde kış gecelerinde el freninin çekili kalması sorunlara neden olabilir. El freninin soğuktan donma yapması sizin uzun zaman yola çıkmanıza mani olabilir. Bunu çözümü aracınızı kapalı bir garaja park etmek veya aracın önüne arkasına takoz koyarak sabitlemektir.