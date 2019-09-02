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02 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 01:59:20

"Kiralamanın 2023 hedefi 400 bin araç parkı"

Operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar 13 milyon TL’lik yatırım yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 11,4’ü olan 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Söz konusu yatırımla birlikte aktif büyüklüğü 28 milyar 633 milyon lira olan sektörün filosundaki araç sayısı ise 295 bin adet olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektörün 2023 yılı araç parkı hedefini 400 bin adet olarak açıkladı.

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Söz konusu rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 43,31 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ise 2019 yılının ilk yarısında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 11.4’ü olan 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde 2 milyar 13 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 633 milyon TL oldu. 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 295 bin adet olarak gerçekleşti. TOKKDER raporuna göre, ilk yarıda Renault yüzde 26,6’lık payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13.2 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10.3 ile Ford markaları takip etti. 

ARAÇ PARKININ YÜZDE 93.5'İ DİZEL

Sektörün araç parkının yüzde 49.4 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 28.7 üst orta sınıf araçlar ise 13.8 pay aldı. Rapora göre ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93.5’unu dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55.4 olarak gerçekleşti. Raporda yer alan verilere göre, 2018 yılında yaklaşık 5.3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 63 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürdü. Rapora göre sözleşme sürelerine bakıldığında ise yüzde 61.1’lik oran ile en fazla 30-42 aylık sözleşmelerin tercih edildiği görülüyor. Onu yüzde 18.3’lük oran ile 18-30 ay ve yüzde 13.5 ile de 43 ay ve üzeri sözleşmeler takip ediyor. 

2020’DEN İTİBAREN TALEP ARTACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel araç kiralamanın şirketlere birçok faydayı bir arada sunduğunu, buna bağlı olarak da ülkemizde büyük gelişim potansiyeli taşıdığını belirtti.  Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine rağmen araç kiralamanın satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı olduğunu vurgulayan Ekici, “Araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek maliyet avantajını müşterilerimize yansıtıyoruz. İşletmelere ve hatta bireylere birçok faydayı sunan operasyonel kiralamaya olan talebin 2020 yılından itibaren artacağını, sektörün araç parkının 2023 yılında 400 bin adede ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, şöyle devam etti: “Sektörümüzün sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliği adına sektöre dair gerekli düzenlemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu çerçevede, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımızın da yönlendirmesiyle araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde TOKKDER olarak çalışmalara başladık. Bu kurulacak olan birlikle, kiralamada daha güçlü hizmet anlayışı ve standartları daha üst seviyeye taşıyacağız ve müşteri memnuniyetini daha da ileri seviyelere götürmeyi hedefliyoruz.”

SEKTÖRÜ TEMSİL EDECEK BİRLİK KURULMALI

Operasyonel araç kiralama sektörümünün sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliği adına dair gerekli düzenlemenin faydalı olacağını belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “ Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımızın da yönlendirmesiy ile araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde TOKKDER olarak çalışmalara başladık. Kurulacak birlik, sektörümüzü daha da güçlendirecek ve hizmet standartlarını daha da yukarıya çekecek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacak” dedi.

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