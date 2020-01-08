  • Bist 100
    113036
  • Dolar
    5,9523
  • Euro
    6,6261
  • Altın
    302,4000
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İşte Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi İşte Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi
Merve Özbey nişanlısıyla kar tatiline çıktı Merve Özbey nişanlısıyla kar tatiline çıktı
İşte Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi İşte Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi
Köprü üstünde evlenme teklifi etti! Köprü üstünde evlenme teklifi etti!
Irak Başbakanı: Abdulmehdi: İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldık Irak Başbakanı: Abdulmehdi: İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldık
Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı Yaşlı kadın, Kasım Süleymani'nin fotoğrafı önünde diz çöküp ağıt yaktı
Arzu Yanardağ isyan etti: Cahil cesaretinden tiksindim Arzu Yanardağ isyan etti: Cahil cesaretinden tiksindim
Esenyurt’ta evine haciz gelen adam avukat ve polislere saldırdı Esenyurt’ta evine haciz gelen adam avukat ve polislere saldırdı
Çin'den itidal çağrısı: Bölgede istikrarı temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip Çin'den itidal çağrısı: Bölgede istikrarı temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi
Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları yarın başlayacak 3. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları yarın başlayacak
Kia XCeed Türkiye'de; İşte fiyatı ve özellikleri Kia XCeed Türkiye'de; İşte fiyatı ve özellikleri
Kuveyt Savunma Bakanı: ABD askerleri 3 gün içinde Camp Arifjan üssünden çekilecek Kuveyt Savunma Bakanı: ABD askerleri 3 gün içinde Camp Arifjan üssünden çekilecek
Dikkat çeken misilleme detayı: ABD'nin kırmızı çizgisi 'can kaybı'dır! Dikkat çeken misilleme detayı: ABD'nin kırmızı çizgisi 'can kaybı'dır!
Hamza Hamzaoğlu: Çok fazla transfer yapmayacağız Hamza Hamzaoğlu: Çok fazla transfer yapmayacağız
Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesi başladı Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesi başladı
Nissan eski CEO'su Ghosn'un müzik kutusu aracılığı ile kaçırıldığı ortaya çıktı Nissan eski CEO'su Ghosn'un müzik kutusu aracılığı ile kaçırıldığı ortaya çıktı
Güvenlik Uzmanı Ağar: İran müthiş bir hamle yaptı Güvenlik Uzmanı Ağar: İran müthiş bir hamle yaptı
Marius Sumudica: Futbola değer veren bir Cumhurbaşkanı var Marius Sumudica: Futbola değer veren bir Cumhurbaşkanı var
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı transfer müjdelerini verdi Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı transfer müjdelerini verdi
Avustralya'da deve katliamı başlıyor: Keskin nişancılar 10 binden fazla deveyi öldürecek Avustralya'da deve katliamı başlıyor: Keskin nişancılar 10 binden fazla deveyi öldürecek
Denizlispor'dan Hugo Rodallega açıklaması! 'Rodallega'ya ihtiyacımız var' Denizlispor'dan Hugo Rodallega açıklaması! 'Rodallega'ya ihtiyacımız var'
AB Konseyi Başkanı Michel 11 Ocak Cumartesi Türkiye'de! AB Konseyi Başkanı Michel 11 Ocak Cumartesi Türkiye'de!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:56:37 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:39:40

Kia XCeed Türkiye'de; İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai çatısında üretim yapan Kia, yeni kompakt SUV'u XCeed'i Türkiye'de satışa sundu. Markanın Avrupalı olma iddasındaki Ceed ailesinin dördüncü farklı gövde tipi olan kompakt SUV modeli XCeed'in başlangıç fiyatı 248.900 TL olarak belirlendi. Fabrika değerlerine göre 100 km'de 4.4 litre yakıt tüketen model için 5 yıl/150.000 km garanti veriliyor.

TM Dijital Haber Merkezi 

Kia'nın Frankfurt'ta tasarladığı Ceed modellerinden biri daha Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulan XCeed'in fiyatı 253.900 olarak belirlenmiş. Markanın lansman kampanyasında yapılan 5.000 TL'lik indirimle net satış fiyatı 248.900 TL'ye çekilen model yüksek donanım seviyesiyle müşteri bulmaya çalışacak.

ŞEHİRLİ DÜŞÜNCE, SUV YAŞAM

Beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26mm artışla 1.826mm genişliğe ve 44mm daha yüksek bir yapıya kavuşan XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissi yaratmaya çalışmış. Hatchback bir araç ile SUV’un öne çıkan yönlerini birleştirme iddiasındaki XCeed, 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof’u, LED ön farları, 3D arka LED farları ve yeni bluetooth fonksiyonlarıyla iki cihazın aynı anda bağlanabilme özelliklerine ek olarak; sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojisiyle müşterinin dikkatini çekmeye çalışacak.

136 beygir gücündeki 1.6 litre dizel Smartstream motorla gelen XCeed, fabrika verilerine göre 100km’de 4.4lt yakıt tüketiyor. Tek paket olarak satışa sunulan XCeed'in 248.900TL’lik satış etiketi bulunuyor.

Motor

Silindir hacmi: 1.598cc

Maksimum güç: 136PS, 4.000 d/d

Maksimum tork: 320Nm, 2.000 – 2.250d/d

Şanzıman

Yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT)

Performans

Maksimum hız: 198km/saat 

Hızlanma 0-100km/s: 7,5sn

Yakıt tüketimi

Karma yakıt tüketimi: 4,4lt – 4,6lt / 100km

CO2 emisyon salınımı (karma): 117 – 122gr

Boyutlar (mm)

Uzunluk – Genişlik – Yükseklik: 4.395 – 1.826*- 1.495**

*yan aynalar hariç

** 18 inç jant ile

Aks / Dingil mesafesi: 2.650 

Jant ve Lastikler

18inç alaşım jant, 235/45 R18 lastik

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ