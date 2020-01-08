Kia XCeed Türkiye'de; İşte fiyatı ve özellikleri
Hyundai çatısında üretim yapan Kia, yeni kompakt SUV'u XCeed'i Türkiye'de satışa sundu. Markanın Avrupalı olma iddasındaki Ceed ailesinin dördüncü farklı gövde tipi olan kompakt SUV modeli XCeed'in başlangıç fiyatı 248.900 TL olarak belirlendi. Fabrika değerlerine göre 100 km'de 4.4 litre yakıt tüketen model için 5 yıl/150.000 km garanti veriliyor.
TM Dijital Haber Merkezi
Kia'nın Frankfurt'ta tasarladığı Ceed modellerinden biri daha Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulan XCeed'in fiyatı 253.900 olarak belirlenmiş. Markanın lansman kampanyasında yapılan 5.000 TL'lik indirimle net satış fiyatı 248.900 TL'ye çekilen model yüksek donanım seviyesiyle müşteri bulmaya çalışacak.
ŞEHİRLİ DÜŞÜNCE, SUV YAŞAM
Beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26mm artışla 1.826mm genişliğe ve 44mm daha yüksek bir yapıya kavuşan XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissi yaratmaya çalışmış. Hatchback bir araç ile SUV’un öne çıkan yönlerini birleştirme iddiasındaki XCeed, 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof’u, LED ön farları, 3D arka LED farları ve yeni bluetooth fonksiyonlarıyla iki cihazın aynı anda bağlanabilme özelliklerine ek olarak; sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojisiyle müşterinin dikkatini çekmeye çalışacak.
136 beygir gücündeki 1.6 litre dizel Smartstream motorla gelen XCeed, fabrika verilerine göre 100km’de 4.4lt yakıt tüketiyor. Tek paket olarak satışa sunulan XCeed'in 248.900TL’lik satış etiketi bulunuyor.
Motor
Silindir hacmi: 1.598cc
Maksimum güç: 136PS, 4.000 d/d
Maksimum tork: 320Nm, 2.000 – 2.250d/d
Şanzıman
Yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT)
Performans
Maksimum hız: 198km/saat
Hızlanma 0-100km/s: 7,5sn
Yakıt tüketimi
Karma yakıt tüketimi: 4,4lt – 4,6lt / 100km
CO2 emisyon salınımı (karma): 117 – 122gr
Boyutlar (mm)
Uzunluk – Genişlik – Yükseklik: 4.395 – 1.826*- 1.495**
*yan aynalar hariç
** 18 inç jant ile
Aks / Dingil mesafesi: 2.650
Jant ve Lastikler
18inç alaşım jant, 235/45 R18 lastik
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