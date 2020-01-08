Kia XCeed Türkiye'de; İşte fiyatı ve özellikleri

TM Dijital Haber Merkezi

Kia'nın Frankfurt'ta tasarladığı Ceed modellerinden biri daha Türkiye'de satışa sunuldu. Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulan XCeed'in fiyatı 253.900 olarak belirlenmiş. Markanın lansman kampanyasında yapılan 5.000 TL'lik indirimle net satış fiyatı 248.900 TL'ye çekilen model yüksek donanım seviyesiyle müşteri bulmaya çalışacak.

ŞEHİRLİ DÜŞÜNCE, SUV YAŞAM

Beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26mm artışla 1.826mm genişliğe ve 44mm daha yüksek bir yapıya kavuşan XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissi yaratmaya çalışmış. Hatchback bir araç ile SUV’un öne çıkan yönlerini birleştirme iddiasındaki XCeed, 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, standart sunulan yan deri koltukları, panoramik sunroof’u, LED ön farları, 3D arka LED farları ve yeni bluetooth fonksiyonlarıyla iki cihazın aynı anda bağlanabilme özelliklerine ek olarak; sesli komut ile müzik, mesaj, arama opsiyonları, Apple Car Play ve Android Auto uyumlu teknolojisiyle müşterinin dikkatini çekmeye çalışacak.

136 beygir gücündeki 1.6 litre dizel Smartstream motorla gelen XCeed, fabrika verilerine göre 100km’de 4.4lt yakıt tüketiyor. Tek paket olarak satışa sunulan XCeed'in 248.900TL’lik satış etiketi bulunuyor.

Motor

Silindir hacmi: 1.598cc

Maksimum güç: 136PS, 4.000 d/d

Maksimum tork: 320Nm, 2.000 – 2.250d/d

Şanzıman

Yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman (7DCT)

Performans

Maksimum hız: 198km/saat

Hızlanma 0-100km/s: 7,5sn

Yakıt tüketimi

Karma yakıt tüketimi: 4,4lt – 4,6lt / 100km

CO2 emisyon salınımı (karma): 117 – 122gr

Boyutlar (mm)

Uzunluk – Genişlik – Yükseklik: 4.395 – 1.826*- 1.495**

*yan aynalar hariç

** 18 inç jant ile

Aks / Dingil mesafesi: 2.650

Jant ve Lastikler

18inç alaşım jant, 235/45 R18 lastik