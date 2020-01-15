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15 Ocak 2020 Çarşamba 18:27:43 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 18:40:16

Türkiye'nin yerli otomobilinin katılacağı ilk fuar belirlendi! Hem de şubat ayında...

2020'de Türkiye'nin otomobilinin fırtınası çok güçlü esmeye devam ediyor. 2019'un son günlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürüşüyle gün yüzüne çıkan otomobil, Avrupa sahnesine Barcelona MWC Fuarı ile çıkacak. Bu yıl "Sınırsız Akıllı Teknoloji" temasının işleneceği fuarda Avrupa'da yaşayan Türkler yerli otomobili yakından görme şansını elde edecekler.

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

2019'un son günlerinde Başkan Erdoğan'ın da katıldığı bir etkinlikle gün yüzüne çıkan Türkiye'nin otomobilinin Avrupa'ya çıkarma yapacağı ilk fuar belli oldu. Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarında Avrupa sahnesine çıkacak olan Türkiye'nin otomobiline en büyük ilgiyi gurbetçilerin göstermesi bekleniyor. Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.

TURKCELL STANDINDA OLACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na dahil olan Turkcell'in Barcelona fuarındaki standında ziyaret edilebilecek olan yerli otomobil 4 gün ziyarete açık olacak. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, fuarın konuşmacıları arasında yer alırken, katılmayı düşünenler için Turcell'in 4 . salonda bulunan standının numarasının "4A5" olduğunu not olarak verebiliriz.

"ARABAMIZI BARCELONA'DA TANITACAĞIZ"

Yapay zeka çalışmaları hakkında bugün basın toplantısı yapan Turkcell'in Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, Türkiye'nin otomobilinin GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yer alması hakkında, "Barcelona'ya arabımızı götüreceğiz, göstereceğiz. İlk defa yerli arabamızı tanıtma fırsatı bulacağız."mesajıyla tanıtımı teyit etmiş oldu.

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