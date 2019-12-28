Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi
Yerli otomobilin tanıtılmasından sonra Japon otomotiv devi Toyota'nın 'Hoşgeldin' mesajına TOGG da 'Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım.' mesajıyla cevap verdi.
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yerli otomobil tanıtıldı. 2022'de banttan inecek yerli otomobil tüm Türkiye'den büyük heyecan oluşturdu. Tanıtım sonrası Japon otomotiv devi Toyota Twitter hesabından yerli otomobille ilgili bir mesaj yayınladı. Toyota mesajın "Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin!" mesajı paylaştı
TOGG da tiwtterdan verdiği cevapta 'Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım.' ifadelerini kullandı.
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