Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yerli otomobil tanıtıldı. 2022'de banttan inecek yerli otomobil tüm Türkiye'den büyük heyecan oluşturdu. Tanıtım sonrası Japon otomotiv devi Toyota Twitter hesabından yerli otomobille ilgili bir mesaj yayınladı. Toyota mesajın "Türkiye’nin otomobili aramıza hoş geldin!" mesajı paylaştı

TOGG da tiwtterdan verdiği cevapta 'Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım.' ifadelerini kullandı.