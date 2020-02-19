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19 Şubat 2020 Çarşamba 16:04:14 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 16:05:05

Jaguar Land Rover Çin'den bavulla parça taşıdı

Otomotiv sektörünü derinden sarsan koronavirüs salgını, ekonomik kaybı önlemek isteyen markaların ilginç yöntemler izlemesine neden oluyor. Bunlardan İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR),kendi ülkesindeki üretimin aksamaması adına Çin'den bavullar içinde parça taşıdığı ortaya çıktı.

Konuya açıklık getiren şirketin CEO'su Ralf Speth, "İhtiyaç duyduğumuz parçaları Çin'den İngiltere'ye bavullar içinde taşıdık. Önümüzdeki 2 hafta boyunca üretimde bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi

Çin'deki fabrikaların koronavirüs salgını sebebiyle uzunca bir süredir kapalı olması, küresel otomotiv sektöründe tedarik sorunu yaratıyor. Bu durumu aşmak isteyen üreticiler ise ilginç yöntemlere başvuruyor.

İngiliz otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover'ın (JLR),kendi ülkesindeki üretimin aksamaması adına Çin'den bavullar içinde parça taşıdığı ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme ise şirketin bu yıl emekliye ayrılacak CEO'su Ralf Speth tarafından açıklandı.

Speth, "İhtiyaç duyduğumuz parçaları Çin'den İngiltere'ye bavullar içinde taşıdık. Önümüzdeki 2 hafta boyunca üretimde bir sıkıntı yaşamayacağız" dedi.

İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover, ülkedeki 3 tesisinde yılda 400 bin araç üretiyor.

Koronavirüs salgını, İtalyan Fiat'ı da vurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, Çin'den tedarik edilemeyen elektronik aksam nedeniyle 500 L modelinin üretildiği Sırbistan fabrikasında üretime ara verildiği bildirilmişti.

Otomotiv sektöründe Çin'de fabrikaların kapalı kalma süresinin uzaması halinde benzer gelişmelerin yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

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