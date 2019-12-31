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31 Aralık 2019 Salı 11:42:35 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 11:48:02

İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler

2019'u bitirmemize sayılı saatler kala Türkiye'nin otomobili fırtınasıyla 2020 yılına adım atıyoruz. Yerli otomobilin tanıtım etkinliğinden izlenimleri, hiçbir yerde olmayan fotoğrafları ve yerli elektrikli otomobilin etkileyeceği sektörlere ilişkin bilgileri sizler için derledik...

Türkiye'nin otomobili 60 yıllık bir hayale SUV segmentinde üretilen iki otomobil ve sedan segmentinde bir tasarım ile cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve 2 bin davetlinin katıldığı etkinliğe katılanlar arasında Aksam.com.tr olarak biz de yerimizi aldık. Gebze'de o gün hem Bilişim Vadisi’nin resmi açılışı hem de Türkiye'nin otomobilinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım hem Türkiye'de hem de dünyada olay oldu. Etkinlikten izlenimlerimizi ve çektiğimiz fotoğrafları sizin için derledik.

TARİHİ GÜN

Soğuk ve yağışlı bir havada Gebze'de tarihi bir gün yaşandı. 13:30'da başlayan etkinlik fuayede alanının baş köşesinde "Devrim" otomobili yer aldı. Otomobilin etrafında hazırlanan 4 köşede Türkiye'nin otomobilinin DNA'sının mesajları tanıtıldı.

AKILLI YAŞAM

Köşelerden ilki "Akıllı Yaşam" bu konuda Türkiye'nin Otomobili CEO'su Gürcan Karakaş'ın mesajlarına bakalım. Karakaş, tanıtımın hemen bir gün sonra katıldığı canlı yayında çok önemli bir mesaj verdi. Karakaş, otomobilden ötesine yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye'nin otomobilinin akıllı bir yaşam aklanı olacağının bilgisini verdi. Karakaş, Türkiye'nin otomobilinin iddiasını; "Biz üretimi yaptığımızda otomobil fuarına katılmayacağız, teknoloji fuarına katılacağız" diyerek sözlerini perçinledi. Fuayede alanındaki "Holografik Asistan" köşesi teknolojik öncülüğe işaret ederken, diğer köşelerde "Modelleme ve Simülasyon" ve "e-Güç Ünitesi" hakkında bilgiler verildi.

GÖZ KAMAŞTIRAN AÇILIŞ

Fuayede alanı sorası özel bir koridorla Türkiye'nin otomobilini tanıtan videoyla sizi karşılayan alanın arkasında 2000 kişilik davetli için sunum mekânı ayrılmıştı. Tanıtım öncesi sırasıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptılar.

Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasında "Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız. Ezberleri bozmak için buradayız, bozacağız." mesajı öne çıktı.

Bakan Varank'ın konuşmasında ise otomobille ilgili şarj istasyonlarının 2022'de hazır olacağı ifadesi önemli detaylardandı.

Gümüş motordan örnekler veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasında ise "Devrim otomobilin önünü kestiler ama ‘devrin otomobilini’ yok edemeyecekler." mesajı dikkat çekti.

SİSLER ARASINDAN ÇIKIŞ

Bu konuşmaların arkasından Türkiye'nin otomobili sisler arasından ilk üretilecek SUV ve 18 ile 24 ay sonrasında üretilecek sedan versiyonlarıyla sahneye özel bir asansörle çıkarıldı. Büyük bir alkış tufanı sonrası Başkan Erdoğan, devlet erkanı ve Türkiye'nin otomobiline babayiğitlik yapan markalar ortaya çıkan araçla fotoğraf çektirdiler.

TANITIM ARKASINDA OTOMOBİLE İLK BAKIŞ

Türkiye'nin otomobili tanıtımında en çok dikkat çeken anlardan biri, bu otomobil için çalışan mühendislerin takdim edildiği kısım oldu. Sunuma çıkışında mühendisleri alkışlatan Hisarcıklıoğlu'nun takdim ettiği mühendisler tam arkamızda bulunduğu için gurur dolu anlara yerinde şahit olmuş olduk. Otomobilin sunumu sonrası SUV modeli yakında görme şansı için sahneye çıktık. Sahnede gördüğümüz kırmızı SUV modelini kaslı yapısı, bütüncül dizaynı, duruş ve albeni sözleriyle tanımlayabiliriz. Sedan modelini ise sportif havası, aile DNA'sını yansıtan çizgileri, otomobil algısına hitap eden duruşu ile anlatabiliriz. SUV modeli ile büyük bir sükse yapacak modelin, sedan versiyonu üretime girdiği zaman önemli bir taleple karşılaşacağını düşünüyoruz.

ÖNEMLİ DETAYLAR

SINIFININ EN İYİ TEKNİK DEĞERLERİ

- 0-100 km/s hızlanma 200 beygirlik elektrik motoruyla 7.6 sn n 400 beygirlik motorla 4.8 sn

- Batarya kapasitesine göre 300 ve 500 km’ye ulaşan menzil

- 4x4 çekiş seçeneği

- Yüzde 30 yükseltilen gövde burulma direnci

- 7 adet hava yastığı

- Önde bağımsız MacPherson arkada tam bağımsız süspansiyon sistemi

- 30 dk’da hızlı şarj

- 2.890 mm ile sınıfının en uzun aks mesafesi

- 1.680 mm yükseklik

- W 8 yıl batarya garantisi

HANGİ SEKTÖRLERİ TETİKLEYECEK?

- Şarj istasyonları kurulumu ve ekipmanları, kablosuz şarj altyapıları

- Akıllı telefon aplikasyonları

- İletişim yazılımları

- Ağ bağlantı teknolojileri

- Akıllı ev projeleri

- Batarya teknolojileri

- LED ekran uygulamaları

- Sesli kumanda sistemleri

- Grafik ve animasyon uygulamaları

- Akılı tekstil üretimleri

- Yüz tanıma sistemleri

aksam.com.tr / Hasan Aytekin

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