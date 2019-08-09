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İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları
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09 Ağustos 2019 Cuma 00:35:18 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:35:49

İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları

ÖTV sonrası tatil rehavetine rağmen ikinci el araba pazarlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İşte İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar...

Aksam.com.tr / Hasan Aytekin

İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları merak edenler için araştırdık.

ÖTV sonrası tatil rehavetine rağmen ikinci el araba pazarlarında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul-İzmir yeni otoyolun testi için İzmir’de bulunduğumuz sırada sizin için araba pazarının nabzını tuttuk. İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları ve esnaf tahminleri…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı İstanbul-İzmir otoyolunu test etmek için gittiğimiz İzmir’de araba pazarının fiyatlarını inceleme fırsatını kaçırmadık. 4 Ağustos günü İzmir’in yakınında 60 dönüm arazi üzerinde kurulduğu söylenen araba pazarının önemli bir bölümünü gezdik.

Pazarın göze batan arabalarında etiket fiyatı koymama hastalığının, buranın yüzde 80 kadarını sardığını gözlemledik. Esnafı etiket fiyatları konusunda bilgilendirdikten sonra pazarda fiyatlarını bulabildiğimiz arabalardan sizin için bir seçki hazırladık. Bu seçki sonrası İzmir araba pazarı esnafından bölgenin otomobil fiyatlarıyla ilgili yaklaşık tutarlarıyla ilgili bilgi aldık. İşte İzmir araba pazarından aldığımız fiyat notları ve esnafın marka ve modellerden öne çıkan ikinci el otomobillerle alakalı verdiği fiyat bilgileri…

2017 Ford Courier 85.000 TL

2017 Ford Courier 85.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

Volkswagen Golf 31.000 TL

Volkswagen Golf 31.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2010 Chevrolet Cruze 37.500 TL

2010 Chevrolet Cruze 37.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2012 Renault Clio 53.000 TL

2012 Renault Clio 53.000 TL

 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

1999 Honda Accord 41.750 TL

1999 Honda Accord 41.750 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2009 Volkswagen Caddy 48.500 TL

2009 Volkswagen Caddy 48.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2016 Nissan Qashqai 160.000 TL

2016 Nissan Qashqai 160.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2007 Hyundai Getz 31.000 TL

2007 Hyundai Getz 31.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2015 Renault Clio 68.500 TL 

2015 Renault Clio 68.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2014 Renault Captur 77.000 TL

2014 Renault Captur 77.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2011 Renault Kangoo ( İzmir'de de otomobil fiyatını yazmaktan çekinenlere örnektir)

2011 Renault Kangoo ( İzmir'de de otomobil fiyatını yazmaktan çekinenlere örnektir)

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2008 Volkswagen Passat 75.000 TL

2008 Volkswagen Passat 75.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2013 Ford Fiesta 60.000 TL

2013 Ford Fiesta 60.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2016 BMW 3.16 i 63.500 TL

2016 BMW 3.16 i 63.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2015 Fiat Fioino 47.500 TL

2015 Fiat Fioino 47.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2012 Volkswagen Caddy 73.000 TL

2012 Volkswagen Caddy 73.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2010 Ford CMAX 62.500 TL

2010 Ford CMAX 62.500 TL

2017 Renault Symbol 53.500 TL

2017 Renault Symbol 53.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2012 Nissan Micra 42.500 TL 

2012 Nissan Micra 42.500 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

1996 Nissan Maxima 29.500 TL

1996 Nissan Maxima 29.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2005 Hyundai Getz 29.500 TL

2005 Hyundai Getz 29.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2004 Volkswagen Passat 43.500 TL

2004 Volkswagen Passat 43.500 TL

2001 Skoda Octavia 33.500 TL

2001 Skoda Octavia 33.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

1997 Doğan SLX 19.750 TL

1997 Doğan SLX 19.750 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2005 Ford Focus 39.000 TL

2005 Ford Focus 39.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2013 Dacia Dokker 38.000 TL 

2013 Dacia Dokker 38.000 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2010 Fiat Punto 42.000 TL 

2010 Fiat Punto 42.000 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2013 Kia Ceed 85.500 TL 

2013 Kia Ceed 85.500 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2015 Renault Clio 51.000 TL 

2015 Renault Clio 51.000 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2013 Toyota Corolla 65.000 TL 

2013 Toyota Corolla 65.000 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2013 Renault Clio Sporttourer 55.000 TL

2013 Renault Clio Sporttourer 55.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2016 Toyota Corolla 105.000 TL

2016 Toyota Corolla 105.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2014 Renault Clio 54.500 TL

2014 Renault Clio 54.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2014 Ford Focus 73.900 TL

2014 Ford Focus 73.900 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

1998 Opel Tigra 18.000 TL

1998 Opel Tigra 18.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2015 Volkswagen Polo 67.000 TL 

2015 Volkswagen Polo 67.000 TL 

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2007 Hyundai Getz 29.500 TL

2007 Hyundai Getz 29.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2012 Fiat Linea 36.250 TL

2012 Fiat Linea 36.250 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2004 Chevrolet Aveo 32.000 TL

2004 Chevrolet Aveo 32.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2005 Renault Megane Scenic 36.000 TL

2005 Renault Megane Scenic 36.000 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2015 Dacia Lodgy 51.500 TL

2015 Dacia Lodgy 51.500 TL

İzmir ikinci el araba pazarından en sıcak fiyatlar burada

2000 Volkswagen Golf 32.000 TL

2000 Volkswagen Golf 32.000 TL

Model                                  Yıl                           Esnafın Fiyat Tahmini

Audi A 3                              2015                      110.000 TL-115.000 TL

BMW 1 Serisi                     2017                      125.000 TL-150.000 TL

Citroen C 3                         2016                      60.000 TL- 65.000 TL

Dacia Duster                      2017                      75.000 TL- 85.000 TL

 

Fiat Linea                            2015                      45.000 TL- 55.000 TL

Ford Focus                         2018                      95.000 TL- 125.000 TL

 

Honda Civic Sedan          2016                      85.000 TL- 95.000 TL

Hyundai i 20                       2015                      65.000 TL- 70.000 TL

 

Kia Sportage                      2018                      90.000 TL-110.000 TL

Mazda 323                         1995                      25.000 TL-35.000 TL

Mercedes C 180               2010                      85.000 TL- 90.000 TL

Nissan Qashqai                                2015                      115.000 TL-135.000 TL

Opel Corsa                         2018                      75.000 TL-85.000 TL

Peugeot 208                      2015                      65.000 TL-70.000 TL

Renault Fluence              2018                      85.000 TL-90.000 TL

Seat Leon                           2015                      85.000 TL - 90.000 TL

Skoda Fabia                       2004                      20.000 TL - 25.000 TL

Toyota Corolla                  2016                      85.000 TL - 95.000 TL

Volkswagen Golf             2017                      135.000 TL - 145.000 TL

Volvo S 60                          2011                      80.000 TL- 85.000 TL

Not: Tüm fotoğraflar 4 Ağustos 2019’da İzmir’de araba pazarında çekildi. Esnafın fiyat tahminleri de aynı gün alındı. Bilgi notu olarak paylaşılan fiyatlar, piyasa şartlarına göre değişebilir.

İşte İzmir araba pazarından en güncel ikinci el fiyatları
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