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08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:24:19

Intercity'den rekor kiralama

Filo kiralama pazarının lider markası Intercity, haziran ayında rekor kiralamaya imza attı. 16 farklı markadan bin 818 adet araç satın alan Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, haziran ayında yaptıkları rekor kiralamayı ve otomotiv sektörünü değerlendirdi.

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Sektörde yüzde 50’lere varan daralma yaşanmasına rağmen Intercity olarak 2019 yılının ilk 6 ayını başarılı geçirdiklerini ve haziran ayında 220 milyon TL yatırım yaparak rekor sayıda araç alıp, kiraya verdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “32 yıldır kiralama sektöründe faaliyet gösteriyoruz ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesiyle sektördeki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde haziran ayında 222 yeni kurumsal müşteri bizimle çalışmaya karar verdi. Bu zorlu zamanda toplam sayısı 5 bin 500’e ulaşan kurumsal müşteri portföyümüzle birlikte, her ay aldığımız yeni araçlarla ekonomimize ve otomotiv sektörüne destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 

KİRALAMADA YENİ ARAÇ ALIMLARI AZALDI

Sektörün oldukça zor bir dönemden geçtiğine değinen Ak, “Ocak-Haziran döneminde kiralama sektöründe yeni araç alımı dramatik şekilde azaldı. İlk 6 ayda 20 bin adetten az yeni araç alımı gerçekleşti. Satılan araç adetlerine bakıldığında kimsenin araç alamadığı net bir şekilde görülüyor. Şu anda sektörümüzdeki oyuncular kiradan dönen araçlarını satıp borçlarını azaltmaya çalışıyorlar. Tahminimize göre kalan 6 aylık süreçte de en fazla 20 bin adet araç daha alınır diye düşünüyoruz” diye konuştu.

2.5 MİLYAR TL'lİK YATIRIM

Intercity’nin ilk 6 aylık dönemiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Ak, “Biz 7 bin adet civarında bir alım gerçekleştirdik. Kalan ikinci yarıda bu rakamı 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz ve 2019 yılını 20 bin adet yeni araçla kapatmak. Bu alımı rakamsal olarak değerlendirdiğimizde ise yaklaşık 2.5 milyar TL’lik bir yeni yatırım yapmış ve satın alma gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu. 

15 BİN ARACIMIZ 2. EL'DE

Sektörde yaşanan daralmanın doğal olarak kendilerini de etkilediğini fakat bu dönemden çok az hasarla çıkacaklarını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Araç adedi olarak 2 sene önce 50 bin adet filo büyüklüğümüz vardı. Gidişatı önceden görüp kontrollü küçülmeye geçerek bu büyüklüğü 36 bin adede indirmiştik. Bu sene kiradan dönen 15 bin adet kadar aracımızı 2. el piyasasına satıyoruz ve yeni alacağımız 20 bin adet araçla seneyi 40 bin adedin üzerinde kapatmayı hedefliyoruz. Bu zamanında ve öngörerek yaptığımız planlarla mevcut kriz ortamını minimum zararla atlattık ve hızla tekrar büyümeye başladık” 

SEKTÖRE KATKIMIZ SÜRECEK

Yılsonu araç satış tahminlerini de paylaşan Ak, “Daha önce de birkaç kez dile getirdiğimiz tahminlerimize göre toplam pazar yılı 400 bin adet araç satışıyla kapatacak. Filo kiralamada ise 40 bin adetlik bir satış beklentimiz var” dedi. Ak, “Düşen araç satış adetleri ve sektörde bozulan morallere rağmen, yılbaşından bu yana yüksek adetlerde araç alarak otomotiv sektörüne katkımızı ara vermeden sürdürdük” açıklamasında da bulundu.

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