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07 Ocak 2020 Salı 15:43:50 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 15:45:25

İkinci elde yeni satış sistemi nasıl olacak?

Günde 30 bin, yılda 8 milyon işlem olan ikinci el satışına önemli bir düzenleme getirildi. Ticaret Bakanlığı ve Noterler Birliği arasında yapılan protokolle ikinci el ödemenin yapılması ortak hesap açılışına bağlandı. Güvenli Ödeme Sistemi ile satışın gerçekleşmesiyle birlikte araç bedelinin aynı anda yapılacağını belirten Ticaret Bakanı Pekcan, "Bu sistem kayıt dışı satışların da önüne geçecek." dedi.

TürkMedya Dijital Haber Merkezi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine katıldı.

KAYIT DIŞI SATIŞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Pekcan, “Bu protokolle Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi’nde yetkilendiriyoruz. Bu yolla kayıt dışı satışın da önüne geçilmiş olacak.” dedi. Sistemin detaylarını Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, bir canlı yayında anlattı.

İşte yeni sistemin detayları...

ÇOK DİNAMİK VE AKTİF BİR PAZAR

Türkiye’de günde 30 bin, yılda 8 milyon ikinci el otomobil satışı yapıldığını belirten Bakan Pekcan, “Vatandaşımız nakit taşımak zorunda kalıyordu. Çalınma riski oluşuyordu. Bu protokol ile Türkiye Noterler Birliğini, Güvenli Ödeme Sistemi’nde yetkilendiriyoruz.” dedi.

Çalışmaların Noterler Birliği ile birlikte yapıldığını belirten Pekcan, bu sisteme yapılacak ödeme için 20 TL’lik bir tutar belirlendiğini, bunun yıldan yıla yeniden değerleme ile artacağını belirtti.

Bakanlığın teknolojiye verdiği öneme dikkat çeken Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyeti eş zamanlı olarak devredilecek. Artık vatandaşımız hem daha güvenli ve daha az maliyetli bir ödeme sistemiyle taşıt ödeme sistemini gerçekleştirecek, hem de sistem kayıt altına alınmış olacak ve kayıtsız ticaretin önlenmesi yolunda önemli bir adım olacak.”

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNİN DETAYLARI

Konuya ilişkin detayları imza töreni sonrasında katıldığı bir canlı yayında anlatan Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, “Günde 30 bin işlem yapılıyor. Zaman zaman taraflar arasında sıkıntılar çıkıyordu. Nakit para taşımanın getirdiği sıkıntılar bu sistemle ortadan kalkıyor.” dedi.

Sistemin ikinci el araç alım satımında uygulanacağına dikkat çeken Cin, şöyle konuştu:

“Araç almak isteyen kişi ödemeyi yapacak olan aracı kuruluşun sistemine girecek, para miktarını da belirtmek suretiyle başvurusunu yapacak. Bunun üzerine banka veya aracı kuruluş o miktar parayı bloke edecek. Daha sonra alıcı ve satıcı noterliğe gelecekler, alım-satım işlemini bitirdikten sonra sistemden aracı kuruluşa işlem bildirilecek. Aracı kuruluş bloke edilen parayı satıcının hesabına aktaracak. Satıcı parasına kavuşmuş olacak, alıcı da aracını alıp gidebilecek.”

22 OCAK TANITIM, 1 ŞUBAT UYGULAMA

Sistemin 22 Ocak 2020’de Adalet Bakanı Abdülhamid Gül tarafından tanıtılacağını ifade eden Dursun Cin, Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Şubat 2020’den itibaren uygulamaya geçmiş olacağını dile getirdi.

Bütün hazırlıkların 1 Şubat’a göre yapıldığına dikkat çeken Cin, sistemin uygulanmasıyla birlikte EFT ve havaleyle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçileceğinin bilgisini verdi.

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