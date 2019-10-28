İki yeni model ve yok satan otomobil pazarı

TM Dijital Haber Merkezi

Alman üretici Volkswagen’in sekizinci nesil Golf’ü geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan etkinliği oldu. Golf MK 8’in iç mekânında dokunmatik değişimler dikkat çekerken, Türkiye pazarında gündem artan satışlar ve yetersiz stoklar oldu. Geçtiğimiz hafta Skoda ve Audi iki yeni modeli Türkiye’ye getirdiklerini duyururken, Renault Megane Sedan’da motor seçeneklerinin güncellendiği açıklandı.

YENİ ÇİZGİLER VE DOKUNMATİK AÇILIM

Alman üretici Volkswagen’in sevilen modeli Golf’ün sekizinci nesli, perşembe akşamı Wolfsburg'da düzenlenen özel bir etkinlikte gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz ay Frankfurt Auto Show’da beklenirken ekim ayının sonunda tanıtılan Golf MK 8, yenilenen teknolojileriyle dikkat çekti. Hafif hibrit destekli 1 litre ve 1,5 litre benzinli motorlarıyla öne çıkan yeni model, yeni standartlara uygun 2 litrelik dizel motoruyla aralık ayında Almanya’da satışa sunulacak. Golf MK8’in Türkiye yollarına 2020’in ikinci yarısında çıkması bekleniyor. İç mekânda büyük değişim yaşayan Golf, daha çok ekran daha az tuş mesajı veren, dokunmatik far ve klima ayarları dikkat çeken, tasarıma ekranların hakim olduğu bir otomobil haline gelmiş. Diğer taraftan Alman üreticinin Golf platformunda ürettiği elektrikli modeli ID3’ü bu model gamından ayırması, en son güncellemesini 7 yıl önce yapan markanın Golf ismine bu jenerasyon ile veda edeceği şeklinde yorumlandı.

SIFIR OTOMOBİL BULMAK ZORLAŞTI

Türkiye otomobil piyasası kur saldırısını sonrası büyük bir daralma yaşadı. Devletin ÖTV desteği sonrası bir miktar toparlanan otomobil satışları, kamu bankalarının faiz indirimiyle büyük bir hareketlilik yaşıyor. Kamu bankalarının yerli otomobile faiz düşürme kampanyasıyla hareketlenen piyasanın yıl sonunda 500.000 adetlik satışa ulaşması bekleniyor. Piyasada 400.000 adetlik satış tahminiyle stok hazırlayan otomobil markaları 500.000’e giden satışlara sıfır otomobil bulmakta zorlanmaya başladı. Ekim ayı satışlarında geçtiğimiz düşük yılın da etkisiyle yüzde 100 artış bekleyen otomobil satıcıları, 2019’un son iki ayında düşen faizleri stok kısıtlarına rağmen satışa çevirmeye çalışacak.

İKİ AYDA İKİ BİN SATIŞ HEDEFLENİYOR

Skoda’nın amiral gemisi olarak tanımladığı Superb, tasarım ve teknolojik olarak yenilenerek 170.300 TL’den başlayan fiyatlarla geçtiğimiz hafta Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen Superb, 150 HP güç üreten 1.5 TSI, 120 HP’lik 1.6 TDI ve 190 HP’lik 2.0 TDI üniteler ile Türkiye’de satışa sunulurken, seçeneklere 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sahip olunabiliyor. Superb için 2019 yılı hedefini 4 bin 100 adet olarak belirleyen Skoda Türkiye, ilk 9 ayda 2 bin 100 adet satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Marka yenilenen model ve hareketlenen piyasanın etkisiyle son üç ayda bu hedefin gerçekleşmesi bekliyor.

A4 PI, TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

Alman üretici Audi’nin dünya genelinde en çok satan modeli Audi A4’ün en yeni nesli Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Audi A4 PI, Türkiye’de biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuldu. Ekim 2019 fiyat listesinde yeni A4 Sedan 45 TFSI quattro 245 hp Advanced S tronic PI 456.755 TL’den başlarken, yeni A4 Sedan 40 TDI quattro 190 hp S line S tronic PI için fiyat 488.721 TL olarak belirlenmiş.

MEGANE SEDAN MOTOR SEÇENEKLERİ YENİLENDİ

Renault’un Bursa fabrikasında ürettiği Megane Sedan’ın motor seçenekleri güncellendi. Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 140 bg’lik 1.3 TCe benzinli motoru 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile alan Megane Sedan, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayan 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motoru da müşterilerine sunacak. Renault’un resmi sitesinde ekim 2019 fiyat listelerinde, 1.5 Blue dCi 115 bg fiyatları 162.000 TL’den başlarken, 1.3 TCe 140 bg için fiyatlar 120.900 TL’den başlatılmış.

SUZUKİ’DEN DÜŞÜK FAİZ KAMPANYASI

Japon üretici Suzuki, ekim ayında otomobil severlere cazip faiz fırsatları ve nakit alım destekleri sunduğunu duyurdu. Ekim kampanyasıyla bu ayı “Swift ayı” ilan eden Suzuki, bu modelin otomatik şanzımanlı seçeneklerini 109,500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu. Swift modellerinde, ekim kampanyasıyla 40 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı öne çıkarılırken, Vitara’da 60 bin TL için 24 ay vadeli 0,49 faizli kredi fırsatı duyuruldu. Suzuki Vitara’da nakit alımlarda ayrıca 7 bin TL kampanya indirimi de sağlanıyor.