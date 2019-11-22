Hyundai Türkiye’ye 5 soru sorduk

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Araba pazarlarında yerli otomobiller eskiden kenara itilir, kalitesiz olarak adlandırılırdı. Oysa şimdi ürettiğimiz otomobillerin Avrupa başta olmak üzere pek çok yerde kaliteyle birlikte anılması Türkiye ekonomisine güç verirken, yeni marka yatırımlarına da referans niteliği taşıyor. Bizde 2019 yılında yerli üretimlerimiz arasında önemli bir yer tutan Hyundai i20’yi hem kullandık, hem de markaya merak ettiğimiz soruları yönelttik. İşte yerli üretim logosuyla kamu bankalarının kampanyasında yer alan Hyundai i20’nin sürüş izlenimi ve Hyundai Türkiye’nin sorularımıza verdiği cevaplar.

SÜRÜŞÜ YUMUŞAK, TEKNOLOJİ FAZLA GÖMÜLÜ

Hyundai i20 ile şehir içinden dışına ve köy yollarına kadar uzun bir sürüş deneyimi gerçekleştirdik. Şehir içinde otomatik vitesi ile rahatlık veren otomobil, şehir dışında yakıt tüketimiyle olumlu bir izlenim bıraktı. Sürüş karakter olarak yumuşak huylu bir otomobil olarak tanımlayacağımız Hyundai i20 performanslı kullanıma yeterli cevabı veriyor. Benim bu araç için beklenti noktam ise benzinli otomatik araçtan biraz daha atak bir kullanım olabilirdi. Bunu dışında ikinci bir beklenti noktası ise iç mekânda telefonlara adapte olan multimedya sisteminin orta konsola biraz daha az gümülü olması ve dokunmatik panelin çevre elemanlardan daha fazla öne çıkması olacaktır. Malum teknolojik olarak otomobillerin 5G dönemine koştuğu bir dönemi yaşıyoruz. Aldığım otomobilde her teknolojinin olmasını tercih etmeyebilirim ama tasarım olarak multimedyanın biraz daha öne çıkmasını istiyorum. Hyundai i20 kullanımı sırasında telefon ile konuşmanın araç içinde çok rahat olduğunu, üst hızlarda araç içine yansıyan sesin miktarının beni rahatsız edecek düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Süspansiyon sistemi içişe; hafif bozuk yolları iyi tolere ettiğini, aşırı bozuk yollarda 30-40 km ile gidilmesini tavsiye edebilir.

KAMU BANKALARININ KREDİ KAMPANYASINDA YER ALIYOR

Hyundai i20’nin Sakarya’da üretilmesi ve 45 ülkeye ihraç edilmesi onu, Türkiye için bir otomobilden daha fazlası yapıyor. Bunun dışında yaklaşık bir ay daha sürecek kamu bankalarının düşük faiz kampanyasında bulunacak otomobiller arasında yer alıyor. Faiz maliyetini geri çeken bu kampanya süresince sıfır otomobil satışlarında, bu modeli de değerlendirebilirsiniz. Hyundai’nin kasım kampanyasında kamu bankalarıyla birlikte gerçekleştirdiği 50.000 TL’ye 24 ay, %0,49 faiz indirimine ek olarak hurda teşvikiyle birlikte 21.000TL’ye varan indirim olduğuna dikkat çekilmiş.Kasım 2019 fiyat listesinde hurda indirimli i20 fiyatları 74.720 TL’den başlarken, bizim kullandığımız en üst donanımın fiyatı 89.070 TL’ye ulaşıyor.

BUNUN DIŞINDA HYUNDAİ TÜRKİYE’YE 5 SORU YÖNELTTİK;

İŞTE CEVAPLAR VE 2021'DE TÜRKİYE'DE ÜRETİMİNE BAŞLANACAK YENİ MODELİN DETAYI…

• Türkiye’de 2019’da kaç i20 üretildi?

2019 yılında İzmit fabrikamızda 95 bin adet i20 üretildi.

• Türkiye’de üretilen i20’ler hangi ülkelere satıldı?

Türkiye’de üretilen araçlar ağırlığı Avrupa olmak üzere 45’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. İlk üç sırada Almanya, İngiltere ve İtalya var.

• Türkiye’de 2019’da kaç i20 satıldı. Ekim 2019 satışlarında kaç i20 satıldı?

10 aylık süreçte iç pazarda toplam 4963 adet i20 satışı gerçekleşti. Ekim ayındaki satış rakamı ise 996 adet. Hyundai i20, iç pazarda B-HB segmentinde yüzde 13’lük bir pazar payına sahip. Sadece Ekim ayındaki pazar payı ise yüzde 19.

• Hyundai Türkiye fabrikasında 2019 Ekim ayı itibarıyla kaç kişi çalışıyor?

Hyundai Assan’da güncel olarak toplam 2488 kişi çalışıyor.

• Fabrikanın üretim planında yeni neler var?

Ocak ayında Yeni i10 üretimi var ve daha sonra 2021 yılında da B-SUV modelin üretimi başlayacak. Bu yeni model ile ilgili olarak henüz çok fazla detay olmasa da markanın Avrupa pazarındaki SUV hakimiyetini artırması hedefleniyor.