Honda Civic HB yenilendi

Civic HB yeni dış tasarımıyla daha sportif ve çekici bir görünüm sunuyor. 17 inçlik yeni jant tasarımı dış görünümü tamamlarken, tüm ürün gamında LED ön farlar standart olarak sunuluyor. Güncellenen bilgi-eğlence sistemi sadece daha kullanışlı bir yapıyla dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda kalite hissini daha da arttırıyor. En üst donanım paketinde sunulan elektrikli sürücü koltuğu, konfor seviyesini daha da yukarılara taşıyor. Yenilenen Honda Civic Hatchback 181 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerin aldı.